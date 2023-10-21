全運會竹市自由車「首金」出爐 自由車場改善進度曝

2023年全國運動會將於10月21日至26日於台南市舉行，新竹市共參加21項運動種類，其中，新竹市代表隊已率先於自由車賽事獲得1面個人金牌。新竹市自由車「台柱」選手徐御凱拿下男子全能金牌，也是全運會邁入13屆、24年以來的竹市首面自由車金牌，自由車選手們也無不企盼竹市的自由車場盡快招標、修繕，升級訓練場地。

新竹市自由車委員會主委吳興華說，21歲的徐御凱是新竹市自由車隊的當家台柱，接觸自由車8年，從建華國中、世界高中一路進到台灣體育大學，現就讀台體大四年級，日前代表新竹市征戰自由車男子組全能項目擊敗其他選手拿下金牌，表現相當出色。

吳興華也提到，全運會自由車男子全能項目高手雲集，都是各縣市的自由車菁英，競爭激烈，實力加上運氣都很重要，很開心徐御凱終於為自己拿下生涯最好的全國賽個人金牌，也是新竹市參與13屆全運會以來的第一面自由車項目金牌，為新竹市爭光。

位於新竹市十八尖山的自由車場目前被列為2025世界壯年運動會場地之一，不過，自由車場賽道老舊、龜裂等鋪面狀況差，教育部體育署與市府確定投入1.1億元經費改善並加強水土保持，但改善工程尚未動工。自由車隊成員也希望盡速招標、不要流標，趕快施作改善自由車場，訓練環境更完善。

對此，新竹市政府教育處說明，自由車場工程案目前由工務處進行工程發包作業，預定於11月完成工程招標，預訂工期240個日曆天，目標明年8月完工。

新竹市迎戰2年1次的全國運動會，派出參賽選手及教練共計268人，昨天在市府舉行授旗典禮，市長高虹安、新竹市體育會理事長鄭耕亞等人都出席，鼓勵選手於比賽時全力以赴，並發揮運動家精神，不到最後一刻絕不放棄，爭取最高榮譽，凱旋而歸。

教育處長陳木金說，上屆竹市獲得4金、7銀、8銅，本屆參加自由車、公開水域、現代五項、射擊、空手道、武術、保齡球、高爾夫、網球、橄欖球、卡巴迪、桌球、游泳、拳擊、擊劍、跆拳道、射箭、羽球、棒球、馬術、田徑等21項，期待再創佳績。