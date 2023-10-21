台1線替代道路居民有意見 竹縣府承諾會降低對民眾影響

新竹武陵路高架延伸的台一線替代道路工程，今天上午在竹北豐田國小舉辦首次用地取得公聽會，部分居民不滿路堤高達近5公尺，遮擋住家視線及採光，更有居民提出希望縣府完整徵收他們的農地，否則部分畸零地未來難以耕作使用。

新竹縣府工務處表示，針對道路設計仍持續修正，會以民眾意見為考量，盡量將對居民的影響將至最低，其中橋梁部分已參照民眾意見取消上半部鋼構造型，且民眾對於噪音問題，未來將加設隔音牆解決。

工務處盼民眾能確認名下土地被劃定範圍後，將由縣府委任估價師以市價查估，並與地主一對一溝通協議價購，同時合法地上物補償也會讓民眾滿意，就連灌溉水井等設備也納入補償範圍，但若地主不接受協議價購，後續可能就會進入徵收階段。

不過居住在當地的楊姓住戶不滿表示，她只是小老百姓，無法左右縣府的路線決定，但希望縣府能將道路興建後的影響降到最低，無論是興建隔音牆或重新調整路線盡量遠離民宅，可是今天公聽會因縣府只討論用地取得，對於多數居民在意的道路設計問題卻未獲得滿意解答。

溪州里長彭仁墩表示，原先道路路堤設計就已高達3公尺，後縣府因考量跨河橋梁與行水水面距離，路堤又再拉高至4.5公尺，若加上隔音牆高度，恐怕沿該路段的民宅3層樓以下都會被道路完全遮擋視線，所以出現部分居民反彈聲較大。

此外也有居民不信任縣府委任估價師，要求縣府應委任不同的3位估價師分別查估，再以最高價者對居民居民土地協議價購，最大程度保障地主權益。縣府回應估價師都具有合格證照，絕對不會讓民眾權益損失。

台1線替代道路新闢工程目前規畫將分為3階段興建，第一階段由武陵路斷頭橋至縣道118線之間長度約1754公尺，主要為高架路段，預計徵收面積共計4.8公頃。第2階段為縣道118線至台1線明新科大前。第3階段將在北段分別興建東側支線及西側支線。