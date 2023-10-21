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桃園衛生局抽檢游泳池水質185件 不合格率24%勒令改善

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園衛生局定期抽檢游泳池水質為健康把關。圖／桃園市衛生局提供
桃園衛生局定期抽檢游泳池水質為健康把關。圖／桃園市衛生局提供

桃園衛生局表示，許多民眾選擇游泳運動維護健身，衛生局定期稽查及抽驗營業場所水質環境，每年5至10月針對泳池每月2次不定期抽核；冬季（11月至隔年4月）則每月2次溫泉及三溫暖加強抽驗，以掌控水質衛生狀況，提供民眾安全戲水場所，並將檢驗結果公布於衛生局網站，讓民眾可隨時查詢各營業場所，最新水質檢驗結果資訊。

衛生局說明，每月至泳池、三溫暖及溫泉業現場檢驗水質pH值、自由有效餘氯、生菌數及大腸桿菌檢驗，今年8月至10月上旬抽驗共計92家次總計185件，其中46件不合格，不合格率24%，已要求業者改善，經複查後仍有4家不合格業者皆檢出自由有效餘氯超標或不足（合格標準為1.0至3.0ppm），已依桃園市營業衛生管理自治條例第20條規定裁處4千元罰鍰。 

衛生局呼籲，民眾入池前先淋浴，避免將外來塵土等不潔物帶入池內，衛生局也提醒民眾，在享受游泳戲水時，同時也要做好個人衛生與預防措施，如有疑似感冒等呼吸道症狀或傳染病時，避免入場或戴口罩入場，罹患化膿性瘡傷、傳染性皮膚病、傳染性眼疾或其他具傳染性疾病者也應避免入場，以維護公共水質之衛生品質。

衛生局 水質 抽驗 桃園

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