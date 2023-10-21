聽新聞
test
0:00 / 0:00

通學步道電纜地下化施工 學童與車爭道台電允趕工

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
二重國小周邊通學步道展開電纜下地施工，卻出現學生步行險象環生。圖／林思銘辦公室提供
二重國小周邊通學步道展開電纜下地施工，卻出現學生步行險象環生。圖／林思銘辦公室提供

新竹縣竹東鎮二重國小通學步道電纜地下化近日施工，希望讓步行空間拓寬保障學生上下學安全，不過施工期間卻反而讓學生通行險象環生，立委林思銘及竹東鎮公所昨皆要求台電縮短工期減少影響，而台電也允諾將趕工，盼能提前完工。

竹東鎮公所表示，光明路從二重國小正門開始到126巷口區段路幅狹小、車輛會車困難，透過二重國小通學步道電纜地下化能將原先電線桿佇立而無法有效利用的空間釋出，大約會增加1至1.2公尺寬的人行空間，不過施工期間確實會造成不便。

立委林思銘指出，施工現場占用平時學生通行空間，導致施工期間學生被迫走上車道，出現人車爭道景象，讓不少家長都捏把冷汗；鎮長也希望台電施工能避開學校上下學時段並設法降低噪音、揚塵公害。

台電新竹區營業處解釋表示，施工地點路幅狹窄，且屬人車通行繁忙路段，地下又有其他單位的管線交錯，工程有一定難度。不過，經檢討管路預埋工程，預計能在本月25日之前完成。

台電 新竹 林思銘

延伸閱讀

新竹縣爭取高中就學權 國教署專案小組3周內提方案

二重國小電纜地下化施工引疑慮 地方要求台電盡快改善

呼籲中央為新竹縣市高中增校增班 徐欣瑩提出3訴求

台積電放棄龍潭設廠 林思銘喊話科三、台知不容再拖

相關新聞

桃園國民運動中心管理鬆散 惹議

桃園國民運動中心游泳池今年8月因消毒的氯含量不足，被勒令停業一周改善，結果9月又查出氯超標，10月還被民代直擊晚上10時...

笨港里將建屠宰場 居民抗議陳情

國內某餐飲集團計畫在桃園市新屋笨港里興建占地1公頃的雞肉屠宰場，雖然強調廠房以智慧現代科技管理，不會影響環境，但地方仍有...

遭審計室糾正 前朝濫用都更基金 高虹安二備金歸墊

新竹市政府被新竹市審計室糾正去年多項業務以地區環境改善等理由動支都更基金，市長高虹安近日拍板3項媒體宣傳案638.6萬元...

中央審議通過 竹南頭份公設保留地解編 還地於民

苗栗縣變更竹南頭份都市主要計畫案獲內政部都市計畫委員會審議通過，可用市地重劃方式整體開發的面積達50公頃；苗栗縣政府強調...

通學步道電纜地下化施工 學童與車爭道台電允趕工

新竹縣竹東鎮二重國小通學步道電纜地下化近日施工，希望讓步行空間拓寬保障學生上下學安全，不過施工期間卻反而讓學生通行險象環...

百歲人瑞共遊Xpark慶重陽 機構曝今年捐款降低原因

重陽節即將到來，桃園華山基金會今邀請4位百歲爺奶共遊Xpark水族館，一睹壯闊的海洋生態，華山基金會表示，前年開始針對人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。