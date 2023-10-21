通學步道電纜地下化施工 學童與車爭道台電允趕工

新竹縣竹東鎮二重國小通學步道電纜地下化近日施工，希望讓步行空間拓寬保障學生上下學安全，不過施工期間卻反而讓學生通行險象環生，立委林思銘及竹東鎮公所昨皆要求台電縮短工期減少影響，而台電也允諾將趕工，盼能提前完工。

竹東鎮公所表示，光明路從二重國小正門開始到126巷口區段路幅狹小、車輛會車困難，透過二重國小通學步道電纜地下化能將原先電線桿佇立而無法有效利用的空間釋出，大約會增加1至1.2公尺寬的人行空間，不過施工期間確實會造成不便。

立委林思銘指出，施工現場占用平時學生通行空間，導致施工期間學生被迫走上車道，出現人車爭道景象，讓不少家長都捏把冷汗；鎮長也希望台電施工能避開學校上下學時段並設法降低噪音、揚塵公害。

台電新竹區營業處解釋表示，施工地點路幅狹窄，且屬人車通行繁忙路段，地下又有其他單位的管線交錯，工程有一定難度。不過，經檢討管路預埋工程，預計能在本月25日之前完成。