遭審計室糾正 前朝濫用都更基金 高虹安二備金歸墊

新竹市政府被新竹市審計室糾正去年多項業務以地區環境改善等理由動支都更基金，市長高虹安近日拍板3項媒體宣傳案638.6萬元也將用第二預備金歸墊；對此，時代力量市議員林彥甫批前朝林智堅市府濫用市庫，也呼籲竹市府不要重蹈覆轍。新竹市府則說動用二備金是幫忙善後，未來會讓預算編列回歸正常並公開透明。

遭審計室點名的採購案分別為「111年城市行銷電視廣告託播案」、「111年全國性雜誌廣告宣導案」和「111年多螢媒體宣傳案」，總金額638.6萬元，市府認定相關採購案非屬都更基金應付代收款用途，確定以今年第二預備金歸墊。

林彥甫表示，他早在去年11月就揭露當時的新竹市政府違法濫用都更基金宣傳新竹棒球場開幕、湖光島藝術季等活動，金額高達270萬元，但是當時市府回應經費來源及採購程序合法，還反批特定民代捕風捉影，如今被審計室糾正，終於還他公道。

新竹市行政處長吳皇昇指出，去年行政處各項政策宣傳行銷的業務總經費近1千7百萬元，其中包含前市府使用的都更基金7百萬元，但因審計室糾正，今年無法再使用，導致市府在執行宣傳行銷業務時捉襟見肘，連帶影響民眾獲取政策資訊的權益。

吳皇昇表示，前市府使用都更基金不僅被審計室糾正，也造成今年預算執行上不小的負擔，市府被迫用二備金幫忙善後。因此，明年市府的宣傳行銷預算將回歸正常的預算編列，除了公開透明、受議會監督，也避免可能違規使用基金的情況再發生。