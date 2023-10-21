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桃園國民運動中心管理鬆散 惹議

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園有民眾發現公家泳池水質不佳呈現綠色，市議員余信憲8月請衛生局稽查，發現氯含量不足，恐有食腦蟲威脅存在。圖／桃市議員余信憲提供
桃園有民眾發現公家泳池水質不佳呈現綠色，市議員余信憲8月請衛生局稽查，發現氯含量不足，恐有食腦蟲威脅存在。圖／桃市議員余信憲提供

桃園國民運動中心游泳池今年8月因消毒的氯含量不足，被勒令停業一周改善，結果9月又查出氯超標，10月還被民代直擊晚上10時過後仍有民眾打籃球，而平鎮國民運動中心游泳池因通風不良，氯氣過重也被民眾形容為「毒氣室」，多名議員要求檢討；桃園市體育局表示，國民運動中心均為委外經營，已要求業者改善。

民進黨市議員余信憲因民眾陳情公家游泳池水質不佳，委請衛生局稽查，結果桃園市立游泳池與桃園國民運動中心都不合格，原本泳池含氯值應在1到3ppm間，前者有1池含氯值僅0.81ppm，後者有3池數值在0.1到0.65ppm間，而運動中心改善後又有超標到3.2ppm，「北部才發生食腦蟲入侵人體死亡個案，未料體育局與業者管理還那麼鬆散」。

民進黨市議員黃瓊慧指桃園國民運動中心營運只到晚上10時，但民眾反映10時後仍能聽見打球聲，她不但直擊目睹，場館還沒有門禁或管理人員攔阻，安全堪慮。

國民黨市議員舒翠玲則反映平鎮國民運動中心通風不良，一樓游泳池氯氣味道非常重，民眾反映像「毒氣室」，二樓籃球場地板也因受潮凹凸不平，應盡速改善。

體育局表示，食腦蟲威脅是泳池氯含量不足才可能存在，超標不會有這個疑慮，而池水變綠及氯含量不足是泳池設備損壞導致，事後有勒令停業，改善完畢才繼續營運，其他場館設備也會逐步檢視修繕。

有關運動中心超過營運時間仍有民眾打球，初步了解是業者在打烊後開放親友入場，此部分合約雖然沒有明訂不允許，但已約束業者避免，門禁安全問題也有要求業者加強。

運動 桃園 議員

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