笨港里將建屠宰場 居民抗議陳情

國內某餐飲集團計畫在桃園市新屋笨港里興建占地1公頃的雞肉屠宰場，雖然強調廠房以智慧現代科技管理，不會影響環境，但地方仍有疑慮，近百里民昨天上街頭拉白布條抗議，向市府遞交陳情書，希望業者另覓地點設廠；桃園市農業局表示，業者的興辦事業計畫書還在農業部審查階段，會將地方意見轉達給中央，希望大家充分溝通。

昨天上午，笨港里居民在街頭拉起白布條，高喊「堅拒汙水影響水源」、「堅決維護清淨的鄉土」、「抗議良田變惡土」、「誓死抵抗汙染事業設立笨港」、「里民要健康的生活環境」、「大量車輛進出危害安全」，市議員陳睿生及立委黃世杰也十分關注。

笨港里長黃建興表示，笨港是休閒農業區，市長張善政說在這裡打造珍珠海岸，現在卻要興建嫌惡設施，與推展觀光相背，居民不希望業者設置，盼能到專區設廠統籌管理；黃世杰則表示，除了笨港里，周邊鄰里也相當關心，盼政府單位審慎考慮。

農業局表示，有關農業用地申請設置屠宰場流程，為業者向農業部提出興辦事業計畫書，農業部審查通過後，業者再向農業局申請用地變更，變更為特定目的事業用地。目前業者計畫尚在農業部審查中，不過地方居民的訴求會協助轉達給農業部及業者，讓大家充分溝通。

對於民眾心聲，業者強調新廠房採用歐美智慧現代化科技，以智慧化產線、低碳轉型及環保永續等目標設計，汙水排放將嚴格管理，須符合放流標準才會放流，不會有民眾擔心汙染溪水問題。另外，新廠房也會為地方帶來就業機會，同時也會積極參與地方公益活動。