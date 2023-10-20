綠議員質疑測試質詢簡報動機？竹市議會：是為議事順利

新竹市議會將於本月31日展開第2次定期會，此次定期會也是重要的預算會期，將審查明年度市府預算。民進黨市議員曾資程今天下午發文質疑，接到議會公文要求要先提供質詢簡報測試，直呼「幹議員十幾年，這種要求還是第一次遇到」，她質疑是不是市府市府問不到題目，才要求從議會這邊先提供？

對此，新竹市議會回應，如同發給議員們函文提到，是應議會資安需求及質詢當日質詢簡報播放順暢需要先行測試，議員可派助理在旁了解測試情形，測試完就可刪除檔案，初衷是希望是議事順利、質詢順暢，絕對不是要預先「審查」質詢內容。

新竹市議會敲定將於本月31日至11月29日，展開本屆第2次定期會，為期30天，其中11月13日至27日將展開單位業務質詢、市政總質詢。由於此次定期會將審查市長高虹安與市政團隊編列的明年度市府預算，不少議員摩拳擦掌，積極細讀預算書準備質詢。

不過，曾資程今天表示，今天接到議會公文表示「因應議會資安需求及質詢當日質詢簡報播放順暢，請議員於質詢前兩天提供簡報電子檔到議事組協助掃毒及測試」、「由議員助理協助播放簡報」，由於過去議會不曾做出這樣的要求，令他相當詫異。

曾資程並質疑議會要求先提供簡報電子檔的動機不單純，質疑是議會要先進行審查嗎？是不是市府問不到題目，會不會從這邊先提供？也認為如果沒有在兩天前提供簡報檔，議會是不是就不提供簡報服務？

據了解，新竹市議會先前會期，曾有議員質詢時因為簡報播放不順，敦促播放簡報的人員「動作快一點」，事後檢視才發現是檔案出狀況。

新竹市議會議事組主任李吳喜說明，議會並非市府附屬單位，主要是希望議事順利、質詢順暢，讓議員們每人30分鐘的質詢內容都可以完整呈現，希望先行測試、掃毒確認簡報檔案沒有問題，議員也可派助理在旁查看，測試完畢就可立刻刪除質詢檔案。

李吳喜也說，近年市議會強化議事透明，透過直播公開開會內容，市議會不斷精進相關設備，為了月底展開的定期會，下周也將進行兩次彩排，測試各項設備狀況。若議員未在質詢前兩天提供簡報測試也沒關係，當天也可直接帶來播放，但仍希望能預先做好測試，讓議事更加順利。