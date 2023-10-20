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桃園旗艦型公園龍潭再增一座 明年底啟用

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園龍潭運動公園將改善，以遊戲性及共融性為基礎打造滿足不同年齡、能力兒童遊戲需求遊樂場，乳姑山勇士坡與攀滑梯模擬圖。圖／桃園工務局提供
桃園龍潭運動公園將改善，以遊戲性及共融性為基礎打造滿足不同年齡、能力兒童遊戲需求遊樂場，乳姑山勇士坡與攀滑梯模擬圖。圖／桃園工務局提供

桃園龍潭運動公園位於大昌路上，鄰近龍潭商圈、公車站及Youbike站，為優化環境，以遊戲性及共融性為基礎將打造滿足不同年齡、能力兒童遊戲需求遊樂場，今舉行改善工程開工典禮，改善經費約7500萬元，預計明年7月底完工、12月啟用。

龍潭運動公園面積約5公頃，園區內分為軍事設施區、親水區、籃、網球場區及操場曲棍球場區5大區，東側臨龍潭交流道聯絡道路、北靠省道台3線、南側健行路貫穿公園，公園鄰近龍潭商圈，也有公車站及Youbike站，公園路上有平面平車場及立體停車場，交通便利。

桃園工務局指出，為建符合需求旗艦型遊戲場域，並整合新舊公園介面，共舉行過2場兒童參與式工作坊、1次地方說明會，也提報市府公園適性發展審議會，邀集各領域專家學者，社會團體、各局處及區公所代表等共同審議。

工務局說，改善工程擇定約7458平方公尺作為遊戲場範圍，滿足不同年齡、能力兒童遊戲需求，遊戲場分區包含小勇士訓練遊戲區、軍事設施挑戰區、歡樂共融旋轉區、菁英體能探索區。遊戲設施包含沙坑、鞦韆、土丘、滑梯、遊戲塔、遊戲壕溝、擺盪場、旋轉遊具、搖搖馬、帶狀闖關遊戲設施等。

張善政表示，改善工程總經費約7500萬元，預計明年7月底完工、12月啟用。目前桃園正在執行的旗艦型公園遊戲場計畫共計7處，包括龍潭運動公園、八德楓樹腳公園、大園華興池公園、楊梅四維公園、桃園陽明公園、中壢光明公園、平鎮運動公園進入動工階段，明年底前，7處旗艦型公園遊戲場計畫也將全數完工。

桃園龍潭運動公園將改善，以遊戲性及共融性為基礎打造滿足不同年齡、能力兒童遊戲需求遊樂場，今舉行改善工程開工典禮。圖／桃園市政府提供
桃園龍潭運動公園將改善，以遊戲性及共融性為基礎打造滿足不同年齡、能力兒童遊戲需求遊樂場，今舉行改善工程開工典禮。圖／桃園市政府提供
桃園龍潭運動公園今舉行改善工程開工典禮，桃園市長張善政（左6）出席開工典禮。圖／桃園市政府提供
桃園龍潭運動公園今舉行改善工程開工典禮，桃園市長張善政（左6）出席開工典禮。圖／桃園市政府提供

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