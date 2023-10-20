桃園蓋雞肉屠宰場…居民憂影響交通 遞交陳情書至市府

桃園新屋笨港里要興建1公頃的雞肉屠宰場，地方憂心大車進出影響交通，加上廢水排放影響環境，今在新屋拉起布條並到桃園市政府陳情，希望業者改至其他地方設廠。業者表示，廠區以歐美智慧現代化科技廠房、提供在地就業及創造新屋地方新經濟等目標興建，汙水排放也會管理合乎合放流標準才會排放灌溉渠道下游，不會影響環境。

今上午近百位居民一同在笨港里拉白布條抗議，高喊「堅拒汙水影響水源」、「堅決維護清淨的鄉土」、「抗議良田變惡土」、「誓死抵抗汙染事業設立笨港」、「里民要健康的生活環境」、「大量車輛進出危害安全」，市議員陳睿生及立委黃世杰也相當關心。

笨港里長黃建興表示，設廠後每天車輛載運大量雞隻不斷進出，並排放處理廢水，雖然業者會設置汙水排放管，但一樣會流入周邊灌溉溝渠，勢必會對環境造成影響。

黃建興說，這裡是休閒農業區，桃園市長張善政說要打造珍珠海岸，現在卻要興建嫌惡設施，與推展觀光相違背，居民不希望業者設置，盼能到專區設廠統籌管理，因此遞交陳情給市府，盼相關單位一同開說明會攤在陽光下討論。

黃世杰指出，屠宰場地設置居民憂心交通及排汙水問題會造成環境及海洋汙染，除了笨港里居民，周邊鄰里民眾也相當關心，盼政府單位聽到民眾心聲，審慎考慮設置位置。

桃園農業局漁牧科長謝銘今也接下陳情書，農業局表示，有關農業用地申請設置屠宰場流程，為業者逕向農業部提出興辦事業計畫書，由農業部審查內容核定後再向市府辦理用地變更編定為特定目的事業用地。

農業局說，再來提出屠宰場設立文件，由農業局核轉農業部防檢署核發屠宰場設立同意許可文件，最後屠宰場取得建物使用執照及廢汙水排放許可證後，提出申請屠宰場試運轉資料，核轉農業部防檢署初審及試運轉通過後，由農業部防檢署核發「屠宰場登記證書」正式營運，目前案件仍在農業部審查中。

業者今回應，新廠房鄰近台61線規畫歐美智慧現代化科技廠房，以智慧化產線、低碳轉型及環保永續等目標設計。水排放將嚴格管理，須符合放流標準才會放流，不會有民眾擔心汙染溪水問題。

業者說，未來提供在地就業，積極參與地方公益活動，新廠房將與北台灣近百座契作養雞農場合作，由農場端直送做電宰、精緻分切與加工，提供新鮮國產雞肉，確保農民權益，並為當地居民創造就業機會。

農業局表示，將反映當地居民的聲音，請農業部於審查時多方考量。也會將今日訴求轉請業者與在地居民充分溝通協調。