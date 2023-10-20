二重國小電纜地下化施工引疑慮 地方要求台電盡快改善

新竹縣竹東鎮二重國小通學步道電纜地下化近日展開施工，希望讓步行空間拓寬保障學生上下學安全，不過施工期間卻反而讓學生通行險象環生，立委林思銘及竹東鎮公所今天都要求台電縮短工期、避免上下學時段施工、降低噪音及揚塵。

竹東鎮長郭遠彰表示，電纜下地對於保障學生通行有助益，但原先要求台電在暑假展開施工、避免交通衝擊，卻因台電分工及設計問題，導致近日才由台電新竹工務段展開道路挖掘埋管及配電工程，對學生通行安全及周遭居民的生活帶來衝擊及不便。

郭遠彰感謝台電新竹區營業處協助讓電纜下地，因為沒有電纜地下化就不會有通學步道，不過因施工期間影響學生通行安全，已要求台電縮短埋管工程縮短工期，要求在本周完成施工，同時工區前後派人交通管制，避開上下學時段施工，並且施工期間降低噪音、揚塵等公害，避免影響學童上課及周遭住戶起居安寧。

林思銘表示，行人安全議題在台灣備受重要，尤其當相關公共工程執行時，往往都會壓縮行人的權利，這一次台電的埋設管線工程，的確是讓學童在通勤時險象環生，為此他責成辦公室火速會勘，並讓台電做出具體的改善措施，希望能消解在地民眾的疑慮與憤怒，確保學童上下學的安全。

林思銘指出，台電會勘後已承諾本體工程會於25日施工完成，另外影響民眾較多的部分則會提前在今天完成，降低民眾不便，並會在上下學時段提供學童行走步道，安排交管人員協助學生上下課事宜，施工機具一旦遇到居民出入時段，也會停止機具運作。

竹東鎮公所表示，因光明路從二重國小正門開始到126巷口區段路幅狹小、車輛會車困難，因此透過二重國小通學步道電纜地下化將能讓原先電線桿佇立而無法有效利用的路肩空間釋出，多增加約有1至1.2公尺寬的空間。

林思銘說，公共工程施工會持續存在，也勢必會影響行人交通問題，但是相關的交通路線規畫與安置措施卻沒有一個固定的流程機制，長遠規畫來看，應該要建立一套標準機制，讓施工之餘又能保障行人安全，他會接續在立法院交通委員會提出相關的議題討論，也要求交通部官員重視。