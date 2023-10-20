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苗栗西湖農村漫遊新亮點 角屋沖煮咖啡交流賽明天登場
苗栗縣西湖鄉湖東休閒農業區以手沖咖啡及體驗烘咖啡豆樂趣，來吸引遊客的屋角咖啡，以當地柚子為食材，新創帶有淡淡柚子風味的西湖柚咖啡，喝了令人難以忘懷，開幕四年多來，首度舉辦第一屆屋角盃咖啡沖煮交流賽，預定明天在西湖鄉遊客服務中心登場，讓咖啡相關資源相對較少的西湖鄉增添農村漫遊新亮點。
屋角咖啡負責人邱桂梅為了推廣西湖鄉栽植的咖啡與提升在地的咖啡文化，希望藉由辦理屋角盃咖啡沖煮交流賽，提供在地喜愛咖啡的老饕，或是想要進入精品咖啡的咖啡新鮮人，能夠有機會在賽場上結識更多來自苗栗各地甚至全台灣的咖啡沖煮好手，讓在地咖啡文化朝向更專業的領域邁進。
店家指出，此次咖啡沖煮交流賽，為了能讓競賽活動具公信力，邀請了榮獲2018世界杯測師大賽台灣區選拔賽冠軍的黃琮瑜擔任評審長，黃是擔任過2020-2023 WCE世界盃沖煮大賽台灣選拔賽的專業感官評審，於咖啡領域中的資歷相當豐富。為了能讓在地選手更了解咖啡沖煮交流賽如何運作，競賽活動除了區分初賽、複賽、決賽辦理外，選手只要於競賽中能角逐至前6強，皆有獎金與獎狀做為獎勵。
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