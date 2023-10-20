呼籲中央為新竹縣市高中增校增班 徐欣瑩提出3訴求

新竹縣多位民代與家長會代表今天北上立法院與教育部召開研商，要求中央盡快改善新竹縣未來面臨高中學校資源匱乏及學生的求學困境，國民黨立委候選人徐欣瑩提出3訴求，增班增額增校，讓新竹學生能就近就讀優質高中。

徐欣瑩表示，20年來新竹縣出生率名列前茅，這些人口都不是突然遷入的，其實可以預先做準備，20年卻只新成立一所高中，導致學校嚴重不足，但民進黨於中央執政期間，新竹縣市卻未曾新設高中。徐欣瑩說「20年來只成立六家高中，還是我立委任內爭取通過的」。

徐欣瑩批評，新竹高中人數激增不是一天兩天的事，為何沒有進行妥善的規畫和預測，直至現在才覺察到此問題的嚴重性，質疑國教署是否扮演了稱職角色。

立委林思銘、林為洲、立委候選人徐欣瑩、新竹縣議員吳旭智與林禹佑、竹縣各級家長會協會理事長葉信輝、全國家長會長聯盟副理事長劉名揚、大新竹高中就學權益自救會家長代表今天邀集教育部國教署長彭富源、新竹縣府教育局於立法院召開研商會議。

徐欣瑩提出3項訴求。第一要求中央在新竹新設立國立高中，第二請教育部主導各級公立高中職的增班、名額擴增，同時必須確實盤點現有高中班級數，第三請教育部積極落實高中均質化、優質化、社區化的政策目標，讓新竹學生能就近在優質高中就讀。

徐欣瑩要求，如果教育部沒辦法解決竹北高中生暴增的問題，請開放跨區考試不扣分。徐欣瑩指出，新竹中學、新竹女中的最低錄取分數在全國排名很前面的，連帶造成其他公立高中職的登記分數要比以往更高，已經形成家長跟學生的升學壓力。