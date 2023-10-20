快訊

他訂米其林餐廳遲到5分鐘「沒收訂金」 苦主一星評價曝：沒出餐還收14400元

鏡頭記錄的以巴戰火：《路透社》記者不幸殉職

台塑搬家流失5千人 敦北店面待租大增、房價卻喊漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

審計檢討前市府濫用638萬都更基金 高虹安用二備金歸墊

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
時代力量新竹市議員林彥甫（右）去年曾開記者會質疑市府違法濫用都更基金，宣傳新竹棒球場、湖光島藝術季等，金額達270萬元。本報資料照
時代力量新竹市議員林彥甫（右）去年曾開記者會質疑市府違法濫用都更基金，宣傳新竹棒球場、湖光島藝術季等，金額達270萬元。本報資料照

新竹市審計室今年查核發現，新竹市政府去年多項業務本應分屬其行政支出，卻以地區環境改善等理由動支都更基金，市長高虹安近日拍板3項媒體宣傳案共638萬6千元，將用今年第二預備金歸墊。時代力量市議員林彥甫表示，足證前市府過去狡辯濫用都更基金合規的說法「被打臉」，並呼籲高虹安市府不要重蹈覆轍。

這3項採購案分別為「111年城市行銷電視廣告託播案」196萬元、「111年全國性雜誌廣告宣導案」95萬元、「111年多螢媒體宣傳案」392萬6千元，總金額638萬6千元，因遭到新竹市審計室查核點名，市府認定相關採購案非屬都更基金應付代收款用途，近日確定以今年第二預備金歸墊都更基金。

林彥甫表示，他早在去年11月就召開記者會揭發，當時的新竹市政府在去年6至7月違法濫用都更基金宣傳新竹棒球場開幕、湖光島藝術季等活動，金額高達270萬元。但當時市府回應稱經費來源及採購程序合法合規，反批是特定民代捕風捉影不實指控。

林彥甫說，如今前朝被審計室糾正，媒體採購案今年也由市府以二備金歸墊，雖然終於還他公道，但仍不滿的是當初前市府規避議會監督、違法濫用都更基金的人早就不在其位，也不用負責，後果卻由其他人承擔，自己將持續嚴謹審查明年度市府預算。

針對過去都更基金不當使用，市府先前曾說明，過去外界認為前市府似乎將都更基金當成首長小金庫恣意使用，並以超支併決算方式，規避議會監督，未來市府定恪遵各基金收支保管運用條例的規定，避免再發生類似疏失。

市府行政處長吳皇昇今天無奈透露，前市府去年以前在活動及宣傳行銷中使用都更基金的經費，此舉被審計部新竹市審計室糾正有違規之虞，因此造成今年預算執行上有不小的負擔，也導致市府今年被迫使用市府的二備金來歸墊都更基金，幫忙善後。

吳皇昇表示，舉行政處為例，去年行政處各項政策宣傳行銷的業務總經費約近1700萬元，實際上包含了前市府原本使用的都更基金約700萬元，但因審計室糾正，今年無法再使用、也不應該使用，也因為去年編列今年本預算只有900多萬元，讓市府在宣傳行銷業務的執行捉襟見肘、經費拮据，影響民眾獲取政策資訊的權益，令人遺憾。

吳皇昇表示，明年市府的宣傳行銷預算編列，就必須要將必要的經費規模回歸正常預算編列，除了讓相關預算可以公開透明、受議會監督之外，也避免可能違規使用基金的情況再度發生。

新竹市審計室今年查核發現，新竹市政府去年多項業務本應分屬其行政支出，卻以地區環境改善等理由動支都更基金，市長高虹安近日拍板3項媒體宣傳案共638萬6千元，將用今年第二預備金歸墊。圖／市議員林彥甫提供
新竹市審計室今年查核發現，新竹市政府去年多項業務本應分屬其行政支出，卻以地區環境改善等理由動支都更基金，市長高虹安近日拍板3項媒體宣傳案共638萬6千元，將用今年第二預備金歸墊。圖／市議員林彥甫提供

都更 新竹 高虹安 新竹棒球場

延伸閱讀

議員質疑明年花206萬做民調為宣傳 竹市府：供施政參考

竹市天坑案監測末公開挨批 竹市府：由4大技師公會審核

竹市路面坍塌議員索資遭拒 市府：涉智慧財產權

新竹棒球場實際覆土最深65公分 比原先承重設計超出35公分

相關新聞

審計檢討前市府濫用638萬都更基金 高虹安用二備金歸墊

新竹市審計室今年查核發現，新竹市政府去年多項業務本應分屬其行政支出，卻以地區環境改善等理由動支都更基金，市長高虹安近日拍...

好消息！公設保留地還地於民 竹南頭份獲中央審議通過

苗栗縣變更竹南頭份都市主要計畫案（公共設施用地專案通盤檢討）最近已獲內政部都市計畫委員會審議通過，可用市地重劃方式整體開...

竹市黑蝙蝠中隊文物陳列館閉館到明年 升級工程今啟動

新竹空軍重要特勤部隊「黑蝙蝠中隊」走入歷史多年，竹市府打造的黑蝙蝠中隊文物陳列館則長達14年未整修，經市府向文化部爭取經...

改善竹科通勤廊帶塞車受肯定 新竹縣獲智慧城市獎

新竹縣自2021年起在竹北交流道周邊推動智慧交通管理控制系統，大幅改善塞車問題，讓往來竹科與竹北的行車時間縮短約20%，...

颱風釀災害 西湖鄉稻米「空包彈」比照專案補助

苗栗縣通霄、苑裡沿海地區稻米因小犬颱風過境鹽害影響，無法結穗，形成「空包彈」，上周經農業部農糧署官員勘災後，允諾以天然災...

世客博破千萬人次 挨批撒錢動員

桃園市政府和客委會主辦2023世界客家博覽會，歷經66天展期於15日落幕。有民代批評活動斥資15億元，雖號稱吸引1100...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。