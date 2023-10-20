審計檢討前市府濫用638萬都更基金 高虹安用二備金歸墊

新竹市審計室今年查核發現，新竹市政府去年多項業務本應分屬其行政支出，卻以地區環境改善等理由動支都更基金，市長高虹安近日拍板3項媒體宣傳案共638萬6千元，將用今年第二預備金歸墊。時代力量市議員林彥甫表示，足證前市府過去狡辯濫用都更基金合規的說法「被打臉」，並呼籲高虹安市府不要重蹈覆轍。

這3項採購案分別為「111年城市行銷電視廣告託播案」196萬元、「111年全國性雜誌廣告宣導案」95萬元、「111年多螢媒體宣傳案」392萬6千元，總金額638萬6千元，因遭到新竹市審計室查核點名，市府認定相關採購案非屬都更基金應付代收款用途，近日確定以今年第二預備金歸墊都更基金。

林彥甫表示，他早在去年11月就召開記者會揭發，當時的新竹市政府在去年6至7月違法濫用都更基金宣傳新竹棒球場開幕、湖光島藝術季等活動，金額高達270萬元。但當時市府回應稱經費來源及採購程序合法合規，反批是特定民代捕風捉影不實指控。

林彥甫說，如今前朝被審計室糾正，媒體採購案今年也由市府以二備金歸墊，雖然終於還他公道，但仍不滿的是當初前市府規避議會監督、違法濫用都更基金的人早就不在其位，也不用負責，後果卻由其他人承擔，自己將持續嚴謹審查明年度市府預算。

針對過去都更基金不當使用，市府先前曾說明，過去外界認為前市府似乎將都更基金當成首長小金庫恣意使用，並以超支併決算方式，規避議會監督，未來市府定恪遵各基金收支保管運用條例的規定，避免再發生類似疏失。

市府行政處長吳皇昇今天無奈透露，前市府去年以前在活動及宣傳行銷中使用都更基金的經費，此舉被審計部新竹市審計室糾正有違規之虞，因此造成今年預算執行上有不小的負擔，也導致市府今年被迫使用市府的二備金來歸墊都更基金，幫忙善後。

吳皇昇表示，舉行政處為例，去年行政處各項政策宣傳行銷的業務總經費約近1700萬元，實際上包含了前市府原本使用的都更基金約700萬元，但因審計室糾正，今年無法再使用、也不應該使用，也因為去年編列今年本預算只有900多萬元，讓市府在宣傳行銷業務的執行捉襟見肘、經費拮据，影響民眾獲取政策資訊的權益，令人遺憾。