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改善竹科通勤廊帶塞車受肯定 新竹縣獲智慧城市獎

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
IDC昨天在台北艾麗酒店舉行的「IDC 2023數位轉型高峰論壇」頒獎。圖／竹縣府提供
IDC昨天在台北艾麗酒店舉行的「IDC 2023數位轉型高峰論壇」頒獎。圖／竹縣府提供

新竹縣自2021年起在竹北交流道周邊推動智慧交通管理控制系統，大幅改善塞車問題，讓往來竹科與竹北的行車時間縮短約20%，因而在今年獲得由IDC（國際數據資訊有限公司）主辦的「未來企業大獎（Future Enterprise Awards）」，讓新竹縣成為六都外唯一獲國際智慧城市獎項表彰的縣市。

新竹縣政府今年以「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」榮獲未來企業大獎中的智慧城市類別最佳互連城市獎。該獎項肯定新竹縣政府在智慧城市治理、數位推動的領導力，也是繼年初獲頒2023智慧城市卓越貢獻獎智慧治理獎項後，新竹縣今年再次以推動智慧儀控獲得國際肯定。

由IDC推動的未來企業大獎是在亞太地區表彰數位轉型領域中傑出的企業或組織專案，獎項採用2階段方式評選，分階段評選出各國獲獎者與區域獲獎者，今年已邁入第7屆。

竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫透過跨區政府合作推動智慧儀控，改善竹科通勤廊帶車輛壅塞問題，自2021年推動以來，已縮短行車時間18到21%，並提升行車安全。

新竹縣近年在智慧交控上投入許多努力，尤其善用數據統計分析，例如這次獲獎的竹北交流道智慧交通，即是運用eTag、攝影機、車流偵測設備做即時車流數據統計分析，並融合路徑上ETC為基礎的車輛偵測資料，獲取旅行時間及停等狀況等交通資訊，加上傳統車輛偵測器執行區域動態號誌控制，以路網式協控概念，增加平行替代道路資訊發布，提高車流紓解效率。

行政處長周秋堯表示，縣長楊文科今年8月帶領縣府團隊便民革新減少126項不必要的的程序、附件，例如應用My Data讓民眾只要上網就可為孩子報名公立幼兒園、非營利幼兒園，並在Open Data開放600多項資料，及推動智慧交通號誌管制等。

新竹縣府在智慧城市治理與數位推動的領導力獲得國際獎項的肯定，新竹縣府承諾未來將持續以廣納創新，持續與產學研界共同努力的方向持續前進，實現科技首都、幸福竹縣的願景。

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