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好消息！公設保留地還地於民 竹南頭份獲中央審議通過

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣變更竹南頭份都市主要計畫案（公共設施用地專案通盤檢討）最近已獲內政部都市計畫委員會審議通過，示意圖。圖/聯合報資料照片
苗栗縣變更竹南頭份都市主要計畫案（公共設施用地專案通盤檢討）最近已獲內政部都市計畫委員會審議通過，示意圖。圖/聯合報資料照片

苗栗縣變更竹南頭份都市主要計畫案（公共設施用地專案通盤檢討）最近已獲內政部都市計畫委員會審議通過，可用市地重劃方式整體開發的面積達50公頃；縣府強調這是縣內繼頭份交流道、苗栗交流道、外埔漁港及明德水庫公共設施保留地解編案通過後的第5案，加速推動「還地於民」，將造福鄉親，加速地方發展。

縣府工商發展處指出，為落實土地正義，紓解財政徵收土地負擔，縣府在兼顧都市發展需要及維護地主權益前提下，針對都市計畫區已規畫30、40年以上仍為「私有公共設施保留地」的土地通盤檢討。這次竹南頭份都市計畫共檢討變更52處公共設施保留地，其中有36處經檢討變更為住宅區、商業區等可建築用地及其他公共設施用地，以市地重劃方式進行整體開發，面積為50.56公頃。

工商發展處表示，全案檢討後，可開闢5.3公頃的公園用地、5.66公頃的公園兼兒童遊戲場用地，增加32.59公頃的住宅區、0.34公頃的商業區，提升都市環境品質，促進地方發展，同時可節省政府193億元的徵收費用支出。

全案經內政部都市計畫委員會審議通過後，縣府還必須依會議紀錄修正都市計畫書圖內容，修正完成後，預計12月底前進行再公開展覽30日，將審定的都市計畫書圖以公文通知涉及變更案的土地所有權人，如果土地所有權人仍有相關陳情意見，歡迎以書面方式提出，後續將於內政部都委會再次提會討論。如有相關疑問，可電洽工商發展處都市計畫科，電話( 037）327220，有專人服務。

此外，地方也高度關切的苗栗市都計公設用地專案通盤檢討，也有約30案待檢討，縣府預計明年可提交內政部都市計畫委員會審議。

苗栗縣變更竹南頭份都市主要計畫案（公共設施用地專案通盤檢討）最近獲內政部都計委員會審議通過，有50公頃土地可用市地重劃方式整體開發。圖/苗栗縣政府提供
苗栗縣變更竹南頭份都市主要計畫案（公共設施用地專案通盤檢討）最近獲內政部都計委員會審議通過，有50公頃土地可用市地重劃方式整體開發。圖/苗栗縣政府提供
苗栗縣變更竹南頭份都市主要計畫案（公共設施用地專案通盤檢討）最近已獲內政部都市計畫委員會審議通過。圖/苗栗縣政府提供
苗栗縣變更竹南頭份都市主要計畫案（公共設施用地專案通盤檢討）最近已獲內政部都市計畫委員會審議通過。圖/苗栗縣政府提供

都市計畫 內政部 建築 苗栗縣

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