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世客博破千萬人次 挨批撒錢動員

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
世界客家博覽會15日落幕，有民代批活動斥資15億，實際上多是動員而來。本報資料照片
世界客家博覽會15日落幕，有民代批活動斥資15億，實際上多是動員而來。本報資料照片

桃園市政府和客委會主辦2023世界客家博覽會，歷經66天展期於15日落幕。有民代批評活動斥資15億元，雖號稱吸引1100萬人次參觀，實則多是動員而來，看不出對桃園有何效益。市府客家局則強調，世客博參觀人次超乎預期，帶來總經濟產值達385億元，活動場館將鼓勵租借增加收入。

世客博設有2大主展館、8大副展館及17個衛星展區，活動日前落幕。昨天市議會進行客家局工作報告，不少議員關注活動效益，以及場館與裝置展品後續處理情形。

「3天開幕活動花1億元，完全是在撒錢。」議員段樹文直言，相較其他縣市辦花博收門票進場，世客博免費入場，還動員遊覽車來參觀，客家人也沒有光榮感，大酸不如發錢給鄉親比較有意義。

議員楊朝偉也認為，世客博僅約100萬參觀人次來自海外，宛如縮水成「台灣客家博覽會」。議員謝美英也批評，世客博海派撒錢，活動場館之一的永安海螺文化體驗園區，後續研議要向新人收婚紗拍攝費，不合理。

客家局長林昭賢表示，交通部觀光局原預估世客博預估參訪人次600萬人次，最後突破1100萬人次，遠超乎預期；客委會原預估世客博帶來直接人均消費29億9750萬元、總經濟產值200億元，最後統計直接人均消費55億元、總經濟產值達385億元，足見成效。

林昭賢也說明3天開幕活動花1億元，實際上包含開幕典禮與晚會、閉幕典禮，以及博覽會期間主舞台57場次帶狀表演；市府與里長、民代合作，鼓勵民眾參訪，是盼提升在地凝聚力。

此外，議員楊朝偉、梁為超、黃婉如要求市府妥善處理世客博展品，別成了流浪廢棄物。客家局說明，活動由14個縣市聯合策展，結束後由各縣市撤除，部分展品後續以數位典藏保存，於世界館展出。

議員 客委會

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