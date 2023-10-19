競賽提案數創新高！科技桃園拚創意 空汙、食安都有解

桃園市政府為鼓勵公務員發揮創意、突破框架，舉辦「你可以改變桃園」創新提案競賽，研考會表示，今年共徵得81件提案，創歷年徵件數新高。今年提案內容包括減少PM2.5空汙、保障學童食安等，11月將進入初審及複審階段，並將提案化為行動。

研考會主委吳肇銘表示，過往公務人員總被認為政策保守、不敢或不願提出改變與想法，但今年桃園市創新提案競賽投件十分踴躍，共有22個機關、11個區公所積極參與，各機關又以環保局、水務局、工務局與研考會投件數最多，公所部分則是桃園區公所及楊梅區公所。

吳肇銘表示，本次競賽4大主題「電子化政府」、「跨域治理」、「便民服務」及「永續發展」中，提案以便民服務與電子化政府為最大宗，約占總提案數6成以上；許多參賽提案以智慧化與物聯網作為提案基礎，對城市問題提出解方。

像水務局提出「出流場域智慧監控及大數據分析」減少私部門開發基地淹水問題、環保局提出「AI施工揚塵智能灑水管理」減少PM2.5空汙、衛生局提出「校園食安智慧遠端監控與數據分析」保障學童食安、工務局養工處提出「路口燈桿反光貼紙搭配路燈色溫」保障行車安全，新屋區公所「企業團體認養海岸」則關注海洋生態保育。

吳肇銘表示，創新提案競賽將在11月進入初審及複審階段，最後決選出創新獎、點子獎，並於市政會議表揚，期待接下來與各機關共同將提案化為行動。