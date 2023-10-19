世客博吸千萬人參觀民代批撒錢動員、看不出效益 桃市府說明

桃園市政府和客委會主辦2023世界客家博覽會，歷經2個月在上周末落幕。民代批評活動斥資15億，雖號稱吸引千萬人參觀，實際上多是動員而來，看不出對桃園有何效益，根本是在撒錢。市府客家局回應，世客博參觀人次遠超乎預期，帶來的總經濟產值更達385億元，後續活動場館將加強對外宣傳，鼓勵租借使用，增加場租收入。

世客博8月11日開幕，展期66天至10月15日，包括2大主展館、8大副展館及17個衛星展區，展現多元的客家文化。

不過議員段樹文批評，世客博花費15億，雖號稱吸引千萬人參觀，實際多是遊覽車、發便當動員而來，3天開幕活動花1億元，也沒請到國際級大明星；相較其他縣市辦花博收門票進場，世客博完全在撒錢，對桃園客家文化看不出有任何效益，客家人也沒光榮感，乾脆直接發錢給鄉親比較有意義。

議員楊朝偉認為，雖世客博吸引1100萬人次參與，卻僅約100萬人次來自海外，大陸方面只有來自香港、澳門的3個社團參加，宛如縮水成「台灣客家博覽會」。議員謝美英也批評，世客博海派撒錢，身為活動場館之一的永安海螺文化體驗園區，後續竟研議要向新人收婚紗拍攝費，非常不合理。

客家局長林昭賢表示，交通部觀光局原預估世客博預估參訪人次僅約600萬人次，最後突破1100萬人次，遠超乎預期；另客委會原預估世客博帶來的直接人均消費達29億9750萬元、總經濟產值為200億，最後直接人均消費為55億元、總經濟產值達385億元，顯見成效。

林昭賢說，議員所指的1億元費用，實際上包含開幕典禮、開幕晚會、閉幕典禮及博覽會期間主舞台57場次帶狀表演；市府也盼活動期間與里長、民代合作，帶動里民參與，能提升在地凝聚力。

議員楊朝偉、梁為超、黃婉如呼籲，世客博結束後，市府要審慎處理現場裝置藝術，別讓展品成了流浪廢棄物。客家局回應，本次活動由14個縣市聯合策展，結束後由各縣市撤除，部分展品後續會以數位典藏方式保存，於世界館展出。