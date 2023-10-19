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竹東二重親子公園遊具封閉 王婉諭邀會勘盼改善

中央社／ 新竹縣19日電
時代力量立委王婉諭表示，竹東二重親子公園遊具從今年初封閉至今尚未開放，讓許多家長錯愕又無奈，19日特邀相關單位到場會勘。竹東鎮公所指出，將與相關單位合作修繕，盼儘快開放民眾使用。（時代力量新竹縣黨部提供）中央社
時代力量立委王婉諭表示，竹東二重親子公園遊具從今年初封閉至今尚未開放，讓許多家長錯愕又無奈，19日特邀相關單位到場會勘。竹東鎮公所指出，將與相關單位合作修繕，盼儘快開放民眾使用。（時代力量新竹縣黨部提供）中央社

時代力量立委王婉諭說，竹東二重親子公園遊具從今年初封閉至今，家長錯愕又無奈，今天邀竹東鎮公所等單位會勘盼改善，竹東鎮公所說，將與相關單位合作修繕以盡快開放。

時代力量新竹縣黨部發布新聞稿指出，時代力量立委王婉諭今天邀內政部國土管理署與客家委員會、竹東鎮公所等單位到竹東鎮二重親子公園會勘。

王婉諭會中表示，竹東鎮二重親子公園原受家長喜愛，但現場從今年1月封閉至今有不少遊具拉起封鎖線，無法使用，讓不少家長感到錯愕無奈，連通往生態池的步道也毀損盼改善。

王婉諭表示，竹東鎮只有10座公園，其中高達8座不合格，且除台泥鐵道公園外，並無其他特色公園，對於竹東鎮人口增加，親子遊憩需求也越來越多，後續也要爭取全面提升親子友善設施。

內政部國土管理署與竹東鎮公所會後表示，會合作改善二重親子公園，針對部分遊具狀況，如跳石樁間距過近，有撞擊風險情況需拆除重建等，也會提出申請計畫，由內政部協助補助改善。

親子 時代力量 王婉諭

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