議員質疑標案評委都與局長熟識 桃市文化局：無量身打造

桃園市文化局今天到議會工作報告，民進黨議員王珮毓質詢時表示，文化局長邱正生上任後，許多重大標案的外聘委員都與邱熟識，另市立美術館館長遺缺未補，卻找來編制外月薪8萬、一周只需上班3天的顧問，質疑用人不單純，要求政風處查明。

對此，文化局透過聲明強調，邱正生過往曾服務北市府及文創領域多年，邀請委員均考量專業聘請擔任，依採購程序辦理，標案內容是參採過往架構擬訂，絕無量身打造。

文化局表示，因桃園美術館本體工程目前仍進行中，預計2026年才能竣工，目前要尋覓專業人才擔任館長有困難，才由副局長王麗娟兼任館長，並參考新北市美術館做法，聘請專業顧問協助美術館展務策畫及推動。

王珮毓表示，今天聽到有藍營議員質詢時，暗示文化局標案內容遭外界質疑，自己一查才發現邱正生多次指派桃園美術館顧問石瑞仁、頑石文創董事長夫人程湘如、松山文創園區總監陳玉秀、中原營區營運中心總監游冉琪擔任多項標案的評審委員。

王珮毓說，上述人士都與邱熟識或共事過，其中，2023桃園地景藝術節裝置藝術委託徵件專業服務案由石瑞仁及程湘如擔任評委；文化局視覺鑑別系統規畫設計案由石瑞仁、程娟娟、游冉琪擔任評委；2023桃園地景藝術節整體活動統籌執行案由石瑞仁、陳玉秀擔任評委；2023大溪大禧委託規畫執行案、2023桃園總舖師辦桌活動委託專業服務案兩件標案都是由陳玉秀擔任評委。

王珮毓進一步點名石瑞仁，不只今年起擔任多個標案的評委，還擔任美術館顧問，一周只要上班3天，臉書「靠北藝術」粉專也點名質疑，希望政風處啟動盡速調查。

邱正生答詢時澄清，他在文化產業耕耘多年，認識的人本來就多，而被點名的人許多在他上任前就擔任活動評委，直言自己沒那麼神通廣大，「不可以因為我有認識，就說他們有問題。」

國民黨議員舒翠玲、詹江村則強調，石瑞仁文化領域經歷豐富，擔任過台北當代藝術館執行總監、北藝大關渡美術館館長等職位，反酸王珮毓曾任職前市府文化局，卻無藝文經歷。此話一出引發王不滿，當場回嗆「我一定會告你。」