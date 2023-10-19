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管線工程未先通知引民怨 竹市府：業者未依規將罰

中央社／ 新竹市19日電
新竹市文雅里長朱毅19日表示，竹市多起管線工程施作前未通知當地里長，突然停水電引發民怨，呼籲新竹市府做好橫向聯繫。（朱毅提供）中央社
新竹市文雅里長朱毅19日表示，竹市多起管線工程施作前未通知當地里長，突然停水電引發民怨，呼籲新竹市府做好橫向聯繫。（朱毅提供）中央社

新竹市文雅里長朱毅今天說，竹市多起管線工程施作前未通知當地里長，突然停水電引發民怨。新竹市府表示，會提醒業者確實按照規定，否則依規開罰。

朱毅今天向中央社表示，上週里內有自來水錶移工程，因未先通知，居民無法事前儲水備用，讓他遭抱怨「當里長卻什麼都不知道」，類似狀況已不只發生1次，替市府揹了不少黑鍋。

朱毅說，曾與其它里長建議市府在核發路證時，能轉傳副本給里長，掌握何時要挖掘施工，但市府始終未採納意見，質疑市府是故意不通知，想製造里民對里長的反感，以影響下次選情。

新竹市政府工務處表示，上週文雅里的自來水錶遷移工程，經查是自來水公司等相關管線單位並未按照規定申請許可，也未事前通報所致，市府會提醒相關業者確實按照規定，否則依規開罰。

竹市府工務處指出，依據「新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例」規定，挖掘道路施工前3日應通知所在里辦公處，後續將強化各管線施工單位宣導及提醒，確保道路挖掘施工安全、品質及效率。

新竹 水錶 移工

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