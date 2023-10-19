苗栗「巷弄菁潮流」青創店家選拔 橋恩咖啡獲評金獎

苗栗縣今年辦的第2屆「巷弄菁潮流」青年創新店家選拔，由橋恩咖啡獲得金獎，縣府上午頒獎給各優勝店家，同時也表揚在發明創新及技能競賽獲獎的優秀學子，肯定他們勇於闖出一片屬於自己的天空。

縣府勞青處指出，縣府近年來持續推動青年創新創業輔導、促進青年與產業互動，經由業界、學界及專業人員透過實地走訪各青創店家、決選簡報2個階段選出優秀青創店家，也希望未來能吸引更多返鄉或創業青年加入「苗栗好青年」的大家庭。

青年創新店家競賽評選出10家優秀創新店家分別為，金獎橋恩咖啡；銀獎丘森股份有限公司、唐潮酒坊；銅獎3Q米食、通霄一心素食、粘粘手作花藝坊；優等獎周周兄妹肌力體能訓練、二張商行、布布驚喜、旺定巷1號；另外網路票選出的人氣獎為丘森公司，分別頒給金獎1萬元、銀獎6000元、銅獎3000元獎金。

此外也頒獎表揚國內外競賽優秀學子，其中仁德醫專在日本真夏設計創意及發明展、韓國世界發明創新競賽榮獲10面金牌；君毅高中、苗栗農工、興華高中、明仁國中參加勞動部全國技能競賽，榮獲青少年組電子職類第3名、機器人職類第5名、平面設計技術職類佳作、青年組機器人職類第3名及佳作、網頁技術職類第4名、冷凍空調職類佳作。