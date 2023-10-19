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苗栗「巷弄菁潮流」青創店家選拔 橋恩咖啡獲評金獎

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府上午表揚在國內外發明創新及技能競賽獲獎的縣內優秀學子。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午表揚在國內外發明創新及技能競賽獲獎的縣內優秀學子。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣今年辦的第2屆「巷弄菁潮流」青年創新店家選拔，由橋恩咖啡獲得金獎，縣府上午頒獎給各優勝店家，同時也表揚在發明創新及技能競賽獲獎的優秀學子，肯定他們勇於闖出一片屬於自己的天空。

縣府勞青處指出，縣府近年來持續推動青年創新創業輔導、促進青年與產業互動，經由業界、學界及專業人員透過實地走訪各青創店家、決選簡報2個階段選出優秀青創店家，也希望未來能吸引更多返鄉或創業青年加入「苗栗好青年」的大家庭。

青年創新店家競賽評選出10家優秀創新店家分別為，金獎橋恩咖啡；銀獎丘森股份有限公司、唐潮酒坊；銅獎3Q米食、通霄一心素食、粘粘手作花藝坊；優等獎周周兄妹肌力體能訓練、二張商行、布布驚喜、旺定巷1號；另外網路票選出的人氣獎為丘森公司，分別頒給金獎1萬元、銀獎6000元、銅獎3000元獎金。

此外也頒獎表揚國內外競賽優秀學子，其中仁德醫專在日本真夏設計創意及發明展、韓國世界發明創新競賽榮獲10面金牌；君毅高中、苗栗農工、興華高中、明仁國中參加勞動部全國技能競賽，榮獲青少年組電子職類第3名、機器人職類第5名、平面設計技術職類佳作、青年組機器人職類第3名及佳作、網頁技術職類第4名、冷凍空調職類佳作。

苗栗農工參加教育部全國中小學科學展覽會，以「油刃有余」油甘果抗氧化力探討為題，榮獲第3名佳績，表現出眾。

苗栗縣今年辦的第2屆「巷弄菁潮流」青年創新店家選拔，由橋恩咖啡獲得金獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今年辦的第2屆「巷弄菁潮流」青年創新店家選拔，由橋恩咖啡獲得金獎。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第2屆「巷弄菁潮流」青年創新店家選拔共有10家青創店家獲獎，上午接受縣府表揚。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第2屆「巷弄菁潮流」青年創新店家選拔共有10家青創店家獲獎，上午接受縣府表揚。記者胡蓬生／攝影

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