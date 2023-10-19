「仙草花節」11月下旬登場 美食護照今起提供早鳥優惠

苗栗縣獅潭鄉以仙草特產聞名，鄉公所結合在地業者與青年攜手打造的「仙草花節」，今年將在11月25、26日登場，推出仙草主題餐桌、花海音樂會、仙草DIY體驗等系列活動，會場除了有仙草花海，還有6座地景藝術，供民眾打卡觀賞，在花海中享受獅潭的紫色浪漫。

獅潭鄉公所指出，今年第3年推出仙草花節，並將活動栽培的仙草田從3分地擴大一倍到6分地，邀民眾來賞景，享受美食特產及獅潭好風光、好人情；6座地景藝術由在地青年創作，主題為「星仙草望花小屋」、「鬧仙草」、「賽夏-心眼」、「轉屋．春耕」、「花祭．派對」、「仙子擺盪」，將矗立在浪漫的紫色花海周邊。

鄉公所上午在縣府大廳為仙草花節行銷，縣長鍾東錦力邀各地遊客、車友造訪獅潭，感受這個縣內人口數最少的鄉鎮之美和客家農村特色。

獅潭鄉長劉淑能指出，活動主題之一的旅行獅潭小旅行，每人490元，活動包括仙草生態解說、新店老街走讀、秘境打卡、敲鐘祈福、探索前人足跡、仙草DIY體驗、在地伴手禮兌換券等，想深入了解仙草產業及在地特色的民眾別錯過。

此外，仙草主題百人餐桌活動每人1200元，推出沙拉（山泉芽菜捲）、前菜（豬膽肝炒蒜苗、炸仙草、客家小炒）、濃湯（金沙南瓜濃湯）、麵包（仙草吐司）、主食（仙草雞湯燉飯、仙草麵線佐苦茶油、五行菜包）、果醋（三寶柑醋飲）、特色飲品（棗浪漫氣泡酒、仙草奶茶、仙草凍檸茶）及甜點（火龍果鮮奶酪、橘子雪花酥）等15道料理，呈現在地食材入菜的美味。

今年限量仙草美食護照每本150元，今天起開放早鳥預定，每本實際價值達455元，早鳥優惠只要100元，護照內的兌換券可至指定店家兌換仙草凍檸茶、仙草凍、仙草冰淇淋、仙草蜜、仙草霜淇淋等商品（5選3），還有店家優惠券，使用期間從活動開幕至12月3日共9天。

仙草花節安排2輛大型遊覽車接駁，從苗栗火車站到會場，建議民眾搭台鐵到苗栗站轉乘接駁車，時間上午8點到下午5點，每40分鐘一班，視情況增加班次。