議員質疑明年花206萬做民調為宣傳 竹市府：供施政參考

新竹市長高虹安近日完成籌編2024年新竹市政府預算送進議會，時代力量市議員林彥甫發現，市府明年竟然要花206萬元做施政滿意度民意調查，是今年的4.5倍，質疑高虹安市府編列這筆錢是以民調之名、行宣傳之實，直言「施政要有滿意度絕對不是靠做民調」。

市府行政處長吳皇昇回應，這筆預算編列絕對不是宣傳性民調，而是扎扎實實提供市府政策參考的民調，若是宣傳性民調根本不必明編於公開預算書上，之所以會將民調經費公開透明編列於預算當中，就是透過正軌機制來接受議會審核及監督，明白市府探究民意輔助政策的真意。

林彥甫今天在臉書發文，提到翻閱了明年度新竹市政府的預算書，發現市府明年要花206萬元執行施政滿意度民調，同樣的預算科目，在2021年是80萬元、2022年30萬元、2023年46萬元，費用除了執行施政滿意度民調外，還包含「前瞻基礎建設、重大建設資料彙編」等調查。

「等於幾乎每個月都在做民調，宛如總統大選一般。」林彥甫認為，206萬元執行施政滿意度民調這個數字高得嚇人，因為一次全市性民調的費用大約在15到20萬元不等，如果一年花200萬元，等於幾乎每個月都在做民調，嚴重懷疑高虹安市府編列這筆錢是以民調之名、行宣傳之實，要求市府說明。

針對民代關切竹市府民意調查預算用途，吳皇昇說明，政府施政需要更貼近民意，往往都需要固定期間進行政策性民調，幫助市府了解民眾對於各項政策及民生議題的看法，不但可以滾動性的調整政策，符合民意，也能讓政府作為更具有民意及公正性。

吳皇昇表示，以往新竹市政府辦理民調每年僅執行2到3次，相較於台北、台中、高雄、桃園等城市幾乎以每月或每兩個月執行民調，竹市府探求民意的頻率稍嫌薄弱，因此明年度規畫以月份定期辦理小樣本民調（全市1067份）及以季度辦理大樣本民調（全市含各行政區），加上政策議題的機動性民調，作為決策評估的重要依據。