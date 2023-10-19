快訊

資本支出未降！台積電布建2、3奈米產能 今年資本支出維持320億美元

神犬！苗栗炸雞店養的黑狗叼回「LV字樣束口袋」 飼主打開赫見槍支零組件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員質疑明年花206萬做民調為宣傳 竹市府：供施政參考

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
時代力量市議員林彥甫發現，新竹市政府明年竟然要花206萬做施政滿意度民意調查。圖／市議員林彥甫提供
時代力量市議員林彥甫發現，新竹市政府明年竟然要花206萬做施政滿意度民意調查。圖／市議員林彥甫提供

新竹市長高虹安近日完成籌編2024年新竹市政府預算送進議會，時代力量市議員林彥甫發現，市府明年竟然要花206萬元做施政滿意度民意調查，是今年的4.5倍，質疑高虹安市府編列這筆錢是以民調之名、行宣傳之實，直言「施政要有滿意度絕對不是靠做民調」。

市府行政處長吳皇昇回應，這筆預算編列絕對不是宣傳性民調，而是扎扎實實提供市府政策參考的民調，若是宣傳性民調根本不必明編於公開預算書上，之所以會將民調經費公開透明編列於預算當中，就是透過正軌機制來接受議會審核及監督，明白市府探究民意輔助政策的真意。

林彥甫今天在臉書發文，提到翻閱了明年度新竹市政府的預算書，發現市府明年要花206萬元執行施政滿意度民調，同樣的預算科目，在2021年是80萬元、2022年30萬元、2023年46萬元，費用除了執行施政滿意度民調外，還包含「前瞻基礎建設、重大建設資料彙編」等調查。

「等於幾乎每個月都在做民調，宛如總統大選一般。」林彥甫認為，206萬元執行施政滿意度民調這個數字高得嚇人，因為一次全市性民調的費用大約在15到20萬元不等，如果一年花200萬元，等於幾乎每個月都在做民調，嚴重懷疑高虹安市府編列這筆錢是以民調之名、行宣傳之實，要求市府說明。

針對民代關切竹市府民意調查預算用途，吳皇昇說明，政府施政需要更貼近民意，往往都需要固定期間進行政策性民調，幫助市府了解民眾對於各項政策及民生議題的看法，不但可以滾動性的調整政策，符合民意，也能讓政府作為更具有民意及公正性。

吳皇昇表示，以往新竹市政府辦理民調每年僅執行2到3次，相較於台北、台中、高雄、桃園等城市幾乎以每月或每兩個月執行民調，竹市府探求民意的頻率稍嫌薄弱，因此明年度規畫以月份定期辦理小樣本民調（全市1067份）及以季度辦理大樣本民調（全市含各行政區），加上政策議題的機動性民調，作為決策評估的重要依據。

行政處補充說明，經了解其他縣市編列預算執行民調，台中市、桃園市等地方政府，每年度約花費200至300萬元不等，市府藉由其他縣市經驗來編列及執行，也是為了讓施政更符合民意、更具彈性，懇請議員理解及支持。

新竹市政府外觀。記者張裕珍／攝影
新竹市政府外觀。記者張裕珍／攝影

民調 高虹安

延伸閱讀

竹市天坑案監測末公開挨批 竹市府：由4大技師公會審核

竹市路面坍塌議員索資遭拒 市府：涉智慧財產權

新竹棒球場實際覆土最深65公分 比原先承重設計超出35公分

邱顯智揭寡婦樓都更案煉金術 時力指控國防部帶頭炒地

相關新聞

竹北建案3度塌陷 楊文科：沒工安不復工

新竹縣竹北市天坑頻傳，縣府旁的縣政七街旁因新建案施工不慎，8月裂出新天坑，周日地基又再度淘空，前晚才搶救完，10時許又3...

議員質疑明年花206萬做民調為宣傳 竹市府：供施政參考

新竹市長高虹安近日完成籌編2024年新竹市政府預算送進議會，時代力量市議員林彥甫發現，市府明年竟然要花206萬元做施政滿...

長榮空姐申訴上機被限穿裙被駁 上街抗議市府性平會失能

長榮航空13名空服員向桃園市勞動局申訴公司服儀規範涉性別歧視，請生理假、產假或陪產假還會影響考績，但勞動局認定指控不成立...

竹北天坑爆出側溝老舊問題 竹北市公所將編500萬巡檢

新竹縣竹北市縣政七街旁因新建案施工不慎，8月起迄今共造成3次天坑事件，道路側溝老舊的問題也浮上檯面。新竹縣工務處代理處長...

持敬老卡到桃園運動場館 重陽節起不分時段免費

桃園市體育局今天在市立綜合體育館舉辦長青趣味運動會，市長張善政表示，今天活動共吸引1600名長者；為鼓勵長輩運動，市府也...

風災害稻穗結「空包彈」 苗縣西湖災損比照專案補助

苗栗縣通霄、苑裡沿海地區稻米因小犬颱風過境鹽害影響，無法結穗，形成「空包彈」，上周經農業部農糧署官員勘災後，允諾以天然災...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。