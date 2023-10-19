持敬老卡到桃園運動場館 重陽節起不分時段免費

桃園市體育局今天在市立綜合體育館舉辦長青趣味運動會，市長張善政表示，今天活動共吸引1600名長者；為鼓勵長輩運動，市府也加碼敬老愛心卡福利，原本持卡至國民運動中心等運動場館僅能在公益時段免費使用，本月23日重陽節起將擴大，不分時段都可免費使用，明年1月1日起，若長者每月至場館運動達12次以上，還可領取100元使用折價券，鼓勵長輩們多加使用。

配合重陽節系列活動，體育局今天舉辦長青趣味運動會，規畫3項趣味競賽及5項闖關活動，今年更結合智能羽球等運動科技設備，提供嶄新體驗，通過闖關者可獲得精美紀念小品，總計吸引約1600位民眾報名參加。

體育局長許彥輝表示，市府推出「敬老愛心卡加值回饋福利政策」，並分二階段執行，第一階段凡持有敬老愛心卡的民眾，自23日上午9點起，享有桃園市市立游泳池、市府體育局所轄各國民運動中心游泳池及健身房不分時段免費使用優惠。

第二階段為維持上述免費措施，明年1月1日起，民眾可於進場時累積運動點數，每月累積達12次以上者，可向該場館領取100元折價券，用於折抵該場館內其他運動設施及運動課程費用。