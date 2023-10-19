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風災害稻穗結「空包彈」 苗縣西湖災損比照專案補助

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
立委陳超明接獲西湖鄉公所反映後，昨午緊急邀請農業部官員現勘後，同意比照專案方式辦理補助。圖／陳超明服務處提供
立委陳超明接獲西湖鄉公所反映後，昨午緊急邀請農業部官員現勘後，同意比照專案方式辦理補助。圖／陳超明服務處提供

苗栗縣通霄、苑裡沿海地區稻米小犬颱風過境鹽害影響，無法結穗，形成「空包彈」，上周經農業部農糧署官員勘災後，允諾以天然災害救助專案辦理；同樣有稻米災損的西湖鄉，立委陳超明接獲公所反映，昨午再邀集官員現勘，同意比照專案方式辦理補助。

稻米為西湖鄉栽種前三名的作物，這次小犬颱風過境，西湖溪沿線農田的景觀地標「西湖金城武樹」被強風吹倒，而主要農作稻米，也出現與通苑沿海同樣無法結穗「空包彈」的情形。

立委陳超明接獲鄉公所反映後，昨午緊急邀請農糧署、苗栗農改場、農金署赴現場現勘，映入眼簾可見，稻米發黑、空包彈情形隨處可見，農民大嘆損慘重。

經過勘查，農糧署同意循協助通霄、苑裡模式，以專案方式協助西湖鄉，並請鄉公所務必將受災局部地區提報至農糧署，以利後續辦理相關流程。

這次小犬颱風過境，西湖溪沿線的稻作，也出現與通苑沿海同樣無法結穗「空包彈」的情形。圖／陳超明服務處提供
這次小犬颱風過境，西湖溪沿線的稻作，也出現與通苑沿海同樣無法結穗「空包彈」的情形。圖／陳超明服務處提供

稻米 農糧署 小犬颱風

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