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注意了！竹市清潔隊員睽違3年教育訓練 這天將停收垃圾

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市環保局10月24日因爲教育訓練停收垃圾。圖／竹市府提供
新竹市環保局10月24日因爲教育訓練停收垃圾。圖／竹市府提供

新竹市環保局今天指出，為精進清潔隊服務品質與效率，睽違3年將於10月24、25日兩天恢復辦理清潔隊員教育訓練活動，10月24日暫停收運垃圾，10月25日（周三）原本即停收垃圾，10月26日（周四）即恢復正常作業，屆時也將加強環境整潔與垃圾收運工作，提醒民眾注意。

環保局長江盛任表示，適逢10月25日清潔隊員節，為讓清潔隊員體認工作使命，提升工作知能與強化為民服務觀念，因疫情關係睽違3年，特別恢復舉辦清潔隊員教育訓練，期藉由相關培訓過程，讓同仁更清楚了解作業流程，也希望保護同仁於工作中避免職業災害發生。

過去新竹市環保局每年都會舉辦清潔隊員教育訓練，但受疫情影響已停辦三年，今年終於重啟教育訓練。江盛任說，藉由觀摩吸收其他縣市執行經驗與優點，可以進一步學習服務工作品質，雖然10月24日暫停收運垃圾，但環保局仍會安排人員執行市容整潔維護與緊急事件處理。

環保局指出，10月25日「清潔隊員節」自2012年開始施行的專屬節日，是環境部為彰顯清潔隊員的辛勞，激勵工作士氣，讓社會各界對終年辛勞付出、默默奉獻的清潔隊員，也希望市民朋友們，在這特別的日子，向隊員們說一聲「辛苦了」，就是支持清潔隊員們努力的最大動力。

環保局也提醒市民確實將垃圾分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」三大類，為維護市容整潔，不要任意棄置垃圾。若有垃圾收運等相關問題，歡迎撥1999或洽詢環保局清潔科，服務電話5388406總機9。

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