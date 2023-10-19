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新竹縣市先導公車明年上路！路線出爐可從市區直達園區

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
竹市府「縣市先導公車計畫」獲核定，全電動公車路線將於明年上路。圖／竹市府提供
竹市府「縣市先導公車計畫」獲核定，全電動公車路線將於明年上路。圖／竹市府提供

新竹市政府規畫整合182路公車及園區巡迴巴士推出「縣市先導公車計畫」，市長高虹安今天宣布，此案近日獲交通部核定總經費883萬2713元，將是全新竹市首條全電動公車路線，市府獲核定後正啟動後續流程，力拚明年上半年啟用營運，屆時搭車可從市區直達園區。

高虹安於今年3月16日交通部長王國材訪視時，特別提出此先導公車計畫，她說感謝王國材部長體察地方公共運輸困境，以最快速度核定縣市先導公車計畫並允諾預留8輛電動公車；市府積極籌備前置作業，縣市先導公車不僅是竹市首條全電動公車路線，也是首條新竹市區直達科學園區的公車路線。

先導公車將整合182路公車及園區巡迴巴士，串聯新竹車站、工研院、清大、陽明交大、科學園區、高鐵新竹站及生醫園區等重要節點，班距40分鐘也將縮短20分鐘，串聯火車站、學校及科學園區等通勤區域，上路後也將納入桃竹竹苗通勤定期票適用範圍，讓通勤族更省錢。

交通處長倪茂榮表示，為推動「縣市先導公車」，市府團隊積極與新竹科學園區管理局、新竹縣政府、陽明交通大學、交通部公路局等單位協調，取得路線規畫、引進電動公車及設置電動公車充電樁共識，將進入陽明交通大學校園和新竹科學園區科技生活館，平日再延駛至生醫園區。

交通處表示，未來先導公車與182路公車將整合營運，182路公車先前遇疫情運量下滑30%，但目前已恢復，平均運量較2019年提高27%，預期先導公車運行後可再大幅提升公車運量。路線端點新竹生醫園區、北大路停車場也將建置電動公車充電樁，提供電動公車營運使用。

此外，先導公車整併園區巡迴巴士路線，解決以往紅線路線較長和繞駛造成車輛調度困難等問題，橘線則與先導公車路線完全重疊，可將其取代，達成資源有效整併，減少重疊服務區域，提升服務品質與效率。

交通處補充，「縣市先導公車計畫」10月5日獲交通部公路局核定，核定總經費883萬2713元（中央補助750萬7806元，市府自籌132萬4907元），電子站牌也獲核定120萬元及追加預算750萬元，明年完成電子站牌40座、候車亭獲核定600萬元，預計完成20座。

竹市府「縣市先導公車計畫」獲核定，全電動公車路線將於明年上路，沿線途經新竹市區、科學園區再到高鐵站。圖／竹市府提供
竹市府「縣市先導公車計畫」獲核定，全電動公車路線將於明年上路，沿線途經新竹市區、科學園區再到高鐵站。圖／竹市府提供

公車 新竹 交通部長

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