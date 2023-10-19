偵測科技執法11月上路 竹市這兩大路口禁行砂石車

新竹市警察局今年於公道五路三段與溪埔路口、經國路二段與中正路口等2處，增設「砂石車禁行車種偵測」科技執法項目，宣導期即日起至10月31日止，11月1日起開始執法，提醒砂石車駕駛人注意，如未依規定申請通行證，切勿行駛管制路段，以確保用路人安全，如違規將處900元以上到1800元以下的罰鍰。

竹市警察局已陸續在火車站、城隍廟、中央路與民權路、中央路與民生路、慈雲路與埔頂二路、西大路與北大路、經國路與中正路、經國路與公道五路、光復路與學府路、慈雲路與公道五路等10處車流量大的路口，建置科技執法設備，在實際應用觀察後，車禍事故件數有顯著減少，除了確保民眾行車、行走的安全，也有助於減輕員警勤務負擔。

竹市警察局交通隊指出，公道五路三段與溪埔路口、經國路二段與中正路口建置車種偵測科技執法，宣導期即日起至10月31日止，11月1日起開始科技執法，警局交通隊提醒，溪埔路段、中正路段均全日禁行21噸以上砂石車，如砂石車有行駛上述路段需求，必須事先向新竹市政府交通處申請核發通行證。