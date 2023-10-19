天坑案監測未公開 議員批竹市府

新竹市和平路「竹慶建設」建案工地上月底因施工，導致緊鄰的和平路20巷下陷，引發「天坑」危機，20巷近日已修復通車，但議員林彥甫透露追蹤該建案工地監測紀錄卻被市府以隱私、營業祕密為由不願提供；市府回應，因智產權無法逕自完全公布，但報告內容均由四大公會技師協助審核並確認安全性，後續會再說明。

新竹地區今年頻傳「天坑」事件，不少居民對居住環境與安全擔憂。竹市和平路一處竹慶建設的工地正在下挖地下室，疑似施工問題造成基地外道路下方土壤位移，連帶導致老舊的自來水管線破損、道路下陷，市府獲報後已勒令建案停工，和平路20巷日前完成道路重鋪、恢復道路通行，不過，仍有周邊住戶對安全有疑慮。

林彥甫說，早在天坑發生後隔天，就跟市府要該建案的施工計畫書和工地監測紀錄，過了將近1個月市府終於回函，但令人傻眼的是，竟以個人隱私、營業祕密為由不願提供；他質疑「市府難道是要當建商的門神？」

市府都發處表示，當下請四大技師公會以輪值方式現場勘查檢核，就現場監測報告數據及視察工地擋土支撐現況進行安全性確認，第三方單位確認過程公正，且審核標準非常專業，後續會再跟議員說明。

「嚴格審核、勘驗、監督是此案最高原則」，都發處強調，工地監測將持續要求廠商以自動系統監測，並主動上傳數據資料供市府判讀，也持續要求施工單位加強監控。後續將請四大技師公會協助，場勘驗確認安全無虞後，建案工程才能復工。