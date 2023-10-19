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竹北建案3度塌陷 楊文科：沒工安不復工

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹報導
天坑再現 竹北市縣政七街旁建案前晚第3次路面坍塌。記者黃羿馨／攝影
天坑再現 竹北市縣政七街旁建案前晚第3次路面坍塌。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市天坑頻傳，縣府旁的縣政七街旁因新建案施工不慎，8月裂出新天坑，周日地基又再度淘空，前晚才搶救完，10時許又3度坍塌。工務處昨邀大地工程技師公會勘查，周邊住戶也委託土木結構技師查明原因，發現3次崩塌都與基地開挖工法、深度有關。縣長楊文科強調「沒有工安絕不復工」，要求工務處嚴格監督。

針對第3度塌陷，工務處再依建築法罰9萬，8月至今共罰45萬。代理處長陳盈州說，已要求建商先局部抽水，確保水壓平衡、穩定現況，限2天內提搶險計畫並通過大地技師公會審核，另安排專業人員24小時監控數據，提撥責任保證金2千萬元存入縣府保管款專戶。

新業建設公司董事長卓勝隆、總經理簡福榮則向大眾致歉，「警惕不要再有任何閃失」；簡福榮說，前晚沉陷是因崩塌造成電力故障，馬達無法抽水，地下室水位上升近10公尺，造成工務所旁長、寬各3公尺坑洞。

結構技師拱祥生說，建商用適合軟礫石層、不止水的板樁橫板條工法，加上開挖達地下5、6樓，貫穿到泥質砂岩，但遭遇滲水，造成地基砂土流入工地，當務之急是立即抽水，但又不能讓基地內地下水位降太快，以免水位差造成更大規模崩塌。

大地技師吳重緯也建議，務必盡速抽水、維持一定水位面，避免持續性沉陷，並在基地外圍止水灌漿，請建商以最保險做法把水封住；後續水的排放也須設法處理，確保水溝沒有孔洞、破洞，否則水回流到地層，又持續抽水，未來損失恐更大。

拱祥生也建議，比照雙北施工計畫、結構都要送交第三方外審把關；陳盈州表示，經過這幾次事件，已考慮除要求建商自送第三方審查，縣府也要自行委派第三方再次送審，確保施工安全。

崩塌 天坑 工安

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