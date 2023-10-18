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竹市天坑案監測未公開 議員：市府要當建商門神？

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市和平路的民間建案工地9月底因施工，導致緊鄰的和平路20巷下陷，經汰換地下民生管線後、重鋪道路後，近日恢復通行。圖／竹市府提供
新竹市和平路的民間建案工地9月底因施工，導致緊鄰的和平路20巷下陷，經汰換地下民生管線後、重鋪道路後，近日恢復通行。圖／竹市府提供

新竹市和平路「竹慶建設」建案工地上月底施工，導致緊鄰的和平路20巷下陷，引發「天坑」危機，20巷道路近日已修復通車，但市議員林彥甫說，追蹤建案工地監測紀錄時，市府以隱私、營業秘密為由不願提供，「到底是數據太難看，還是根本沒有監測記錄？」質疑市府不提供監測記錄，難道是要當建商門神？

新竹市政府都發處回應，監測公司所提供的監測報告涉及檢測技術及報告分析的智產權，無法逕自公布，但分析報告相關數據內容，均由四大公會技師協助審核並確認安全性；最近一次10月14日監測報告，公會技師專業認定在安全值範圍內。

新竹地區今年頻傳「天坑」事件，讓不少居民對居住環境與安全相當擔憂。新竹市和平路一處竹慶建設的建築工地正挖地下室，疑似施工問題造成基地外道路下方土壤位移，連帶導致老舊的自來水管線破損、道路下陷，市府獲報後勒令停工。

由於和平路20巷持續有下陷問題，市府近月來協調相關單位汰換自來水管、瓦斯管後，終於在日前完成道路重鋪、恢復道路通行，不過，周邊住戶對安全仍有疑慮。

林彥甫表示，早在天坑發生後隔天，就跟市府要該建案的施工計畫書和工地監測紀錄，過了將近1個月市府終於回函，但令人傻眼的是，竟然以個人隱私、營業秘密為由不願提供。

市府都發處表示，在接獲和平路20巷發生道路輕微下陷情況後，市府就請到四大技師公會以輪值方式現場勘查檢核，就現場監測報告數據及視察工地擋土支撐現況進行安全性確認，第三方單位確認過程公正，且審核標準非常專業，後續會再跟議員說明。

「嚴格審核、勘驗、監督是此案最高原則」都發處強調，將持續要求廠商以自動系統監測工地，並主動上傳數據供市府判讀，也要求施工單位加強監控。後續將請四大技師公會協助，場勘驗確認安全無虞後，才能復工。

新竹市和平路的民間建案工地9月底因施工，導致緊鄰的和平路20巷下陷，經汰換地下民生管線後、重鋪道路後，近日恢復通行。圖／竹市府提供
新竹市和平路的民間建案工地9月底因施工，導致緊鄰的和平路20巷下陷，經汰換地下民生管線後、重鋪道路後，近日恢復通行。圖／竹市府提供

新竹 天坑

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