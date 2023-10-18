竹市獲中央補助 培英國中通學步道113年底完工

新竹市府今天表示，學府路有多所高中、國中，上學放學時段車流量大，近期獲內政部核定新台幣1880萬元經費，將完善培英國中前通學步道，預計年底發包、明年底完工。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，學府路沿線包括國立陽明交通大學博愛校區、新竹高中、新竹高商、培英國中及建華國中等校，步行學生多，培英國中前的人行道鋪面老舊，缺乏無障礙設計，沿線也未規劃家長接送區、公車停靠彎等，加劇交通問題。

竹市府交通處指出，將重新規劃新竹高中至培英國中之間車道配置，除設置接送區、公車停靠彎，也將阻礙人行道動線的電箱、路燈及消防栓遷移，打造寬3公尺、長534公尺通學步道，與汀甫圳步道串聯，讓沿線步道系統完整連接。

交通處表示，市府已完成通學步道設計作業，總工程經費1880萬元，向內政部國土管理署爭取補助完善通學步道系統，近期獲核定，目前正辦理工程發包作業，預計今年底前完成發包，明年底完工。

竹市府表示，今年向中央爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助，共提33案計畫，已獲核定20案，總經費超過6.1億元；其中學府路通學步道已與地主協調取得土地，待建華國中通學步道經費到位，學府路將成為多校學生們的安全友善步行環境。