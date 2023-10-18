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苗縣前議員部落新房、怪手遭槍擊 疑涉選舉恩怨

中央社／ 苗栗縣18日電

國民黨籍苗栗縣前縣議員黃月娥在泰安鄉龍山部落的新建房舍，去年選舉期間曾遭破壞，她的女婿今天前往除草又赫見房屋及怪手玻璃遭槍擊，彈痕累累，懷疑與選舉恩怨有關，報警處理。

黃月娥下午在個人臉書張貼數張新房窗戶及女婿怪手機具彈痕累累、大片玻璃碎裂照片，感嘆「部落治安敗壞」，希望警方早日破案。

黃月娥接受中央社記者電訪表示，她位於泰安鄉錦水村龍山部落的新建房舍，去年選舉期間就曾遭人丟擲石頭破壞，當時考量選舉以和為貴，並未追究，未料，今天下午女婿前往準備除草工作，發現停放在現場的怪手駕駛艙窗戶被開數槍，新房2樓的窗戶也有新彈痕，研判是原住民常用的自製獵槍所攻擊。

泰雅族黃月娥曾任多屆苗栗縣原住民議員，去年尋求連任失利。她指出，新建房舍初步完工後尚未裝潢整理，也還沒入住，不巧安裝的監視器又故障，她自認平日未與人結怨，並無仇人，懷疑與選舉恩怨有關，決定報警處理。

苗栗縣警察局大湖分局鑑識人員在現場找到數顆小鋼珠彈，已採集跡證，並展開查訪、調閱周邊監視器，過濾可疑人車積極偵辦。

苗栗縣 監視器

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