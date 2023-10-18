交通部審桃園捷運棕線綜合規畫 要求強化財力規畫說明

交通部大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會，今審查桃園市捷運棕線（龜山至台鐵桃園站同時銜接捷運綠線）綜合規畫報告，也是110年10月來第3次審查，市政府由秘書長詹榮鋒率員出席。委員除詢問工程技術問題，也要求須強化財務規畫說明，包括未來營運計畫，最後決議請桃園市政府依委員及各單位審查意見修正綜規內容，完成後補充報告，經鐵道局送委員檢視如果合宜，再由交通部轉行政院審議。

捷工局指出，捷運棕線110年10月送審的時候，就提出中運量的替代方案，因為從輕運量提高為中運量，經費也跟著拉高，綜合規畫評估用地與工程總經費約需456億元，依過去捷運工程中央與地方分攤比率，與前市府規畫時按未來需求改為中運量，交通部認為地方政府要負擔輕運量改中運量增加的經費，幾經協調，張善政市府提出地方分攤212億元，中央244億元的比率（約47%比53%）。

交通部委員會今天審查除了詢問工程技術問題，也關注經費分攤，對於桃園市政府提出的分攤比率，委員們認為市府要強化對未來營運的說明包括捷運棕線營運計畫效益，修正完成後再由鐵道局協助向委員們說明，屆時才能決定是否送行政院審議。

捷工局表示，捷運棕線不只往南在台鐵桃園站與鐵路地下化、捷運綠線銜接共構，捷運綠線還可以接機捷，棕線往北可以接新北市新莊區中正路新蘆線的迴龍站，以及萬大樹林線，全線共約11.38公里，設置7個站點5座地下、 2座高架車站，開發總經費約 456.48 億元。完工後與捷運綠線、綠線延伸中壢、機捷形成桃園的捷運路網，也可以打造北北桃3大直轄市捷運路網，共同生活圈更便利。捷工局強調除了做好修正補充資料，交通部鐵道局也會協助全案盡早通過交通部審查。