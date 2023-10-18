快訊

22歲男中彈「忍痛開車3小時」 從台中北上急衝板橋亞東醫院

流感疫苗各廠牌接種率出爐！高端48%倒數第二 這廠牌最低

SBL／對吳季穎涉打假球不知情 台啤聲明：他已自請離隊

交通部審桃園捷運棕線綜合規畫 要求強化財力規畫說明

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
交通部今天審查桃園捷運棕線綜合規畫報告，要求再強化財力評估說明，圖為棕線路線圖。圖／桃園市政府捷運工程局提供
交通部今天審查桃園捷運棕線綜合規畫報告，要求再強化財力評估說明，圖為棕線路線圖。圖／桃園市政府捷運工程局提供

交通部大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會，今審查桃園市捷運棕線（龜山至台鐵桃園站同時銜接捷運綠線）綜合規畫報告，也是110年10月來第3次審查，市政府由秘書長詹榮鋒率員出席。委員除詢問工程技術問題，也要求須強化財務規畫說明，包括未來營運計畫，最後決議請桃園市政府依委員及各單位審查意見修正綜規內容，完成後補充報告，經鐵道局送委員檢視如果合宜，再由交通部轉行政院審議。

捷工局指出，捷運棕線110年10月送審的時候，就提出中運量的替代方案，因為從輕運量提高為中運量，經費也跟著拉高，綜合規畫評估用地與工程總經費約需456億元，依過去捷運工程中央與地方分攤比率，與前市府規畫時按未來需求改為中運量，交通部認為地方政府要負擔輕運量改中運量增加的經費，幾經協調，張善政市府提出地方分攤212億元，中央244億元的比率（約47%比53%）。

交通部委員會今天審查除了詢問工程技術問題，也關注經費分攤，對於桃園市政府提出的分攤比率，委員們認為市府要強化對未來營運的說明包括捷運棕線營運計畫效益，修正完成後再由鐵道局協助向委員們說明，屆時才能決定是否送行政院審議。

捷工局表示，捷運棕線不只往南在台鐵桃園站與鐵路地下化、捷運綠線銜接共構，捷運綠線還可以接機捷，棕線往北可以接新北市新莊區中正路新蘆線的迴龍站，以及萬大樹林線，全線共約11.38公里，設置7個站點5座地下、 2座高架車站，開發總經費約 456.48 億元。完工後與捷運綠線、綠線延伸中壢、機捷形成桃園的捷運路網，也可以打造北北桃3大直轄市捷運路網，共同生活圈更便利。捷工局強調除了做好修正補充資料，交通部鐵道局也會協助全案盡早通過交通部審查。

捷運 桃園 交通部

延伸閱讀

桃捷棕線綜合規劃交通部有條件通過 經費分擔仍須釐清

2.7萬變5.5萬 桃園騎樓人行道機車違停取締暴增驚人

桃園綠杉林公園打開軍方秘境 擁班兵林相最美候車亭

交通安全基本法效法日本 王國材：道安以人為本

相關新聞

交通部審桃園捷運棕線綜合規畫 要求強化財力規畫說明

交通部大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會，今審查桃園市捷運棕線（龜山至台鐵桃園站同時銜接捷運綠線）綜合規畫報告...

竹市路面坍塌議員索資遭拒 市府：涉智慧財產權

新竹市和平路20巷上月發生路面坍塌，有新竹市議員向竹市府索要建案工地檢測紀錄，卻被以個人隱私、營業秘密拒絕提供。竹市府表...

2.7萬變5.5萬 桃園騎樓人行道機車違停取締暴增驚人

桃園市今年取締人行道、騎樓違規停車多達5.5萬件，比去年2.7萬件多出一倍，議員張碩芬反映機車停車格不足，衍生違停亂象，...

交通安全月死亡案件減5成 張善政：持續改善路口工程

9月是交通安全月，桃園市長張善政今天在市政會議表示，據市警局統計，今年9月發生交通事故24小時內死亡案件較去年同期減幅超...

苗栗自殺率居各縣市之首 鍾東錦：盼鄉親成防治守門人

全國各縣市自殺率苗栗縣去年高居榜首，共129人輕生，且男性是女性近2倍，引發縣府高度重視，上午辦心理健康及自殺防治宣導，...

夾龍蝦娃娃換真蝦！竹市夾娃娃機台噱頭多 今年增近千台

疫情趨緩後，夾娃娃機店又再掀起風潮。新竹市街頭今年以來增加近千台選物販賣機機台，1月到9月替新竹市帶來366萬元娛樂稅收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。