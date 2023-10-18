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竹市路面坍塌議員索資遭拒 市府：涉智慧財產權

中央社／ 新竹市18日電
時代力量新竹市議員林彥甫今天向中央社記者表示，上個月21日新竹市和平路20巷1處建築工地旁出現路面塌陷，雖後續汰換自來水管、瓦斯管、道路重鋪，但當地居民還是人心惶惶。圖／時代力量議員林彥甫提供
時代力量新竹市議員林彥甫今天向中央社記者表示，上個月21日新竹市和平路20巷1處建築工地旁出現路面塌陷，雖後續汰換自來水管、瓦斯管、道路重鋪，但當地居民還是人心惶惶。圖／時代力量議員林彥甫提供

新竹市和平路20巷上月發生路面坍塌，有新竹議員向竹市府索要建案工地檢測紀錄，卻被以個人隱私、營業秘密拒絕提供。竹市府表示，檢測報告涉及智慧財產權。

時代力量新竹市議員林彥甫今天向中央社記者表示，上個月21日新竹市和平路20巷1處建築工地旁出現路面塌陷，雖後續汰換自來水管、瓦斯管、道路重鋪，但當地居民還是人心惶惶。

林彥甫說，他在事發隔天行文向新竹市府索要建案施工計畫書和工地監測記錄，近日終於收到回函，但市府竟以個人隱私、營業秘密為由，不願提供，認為市府應可節錄關於施工安全及監測紀錄等，質疑「到底是數據太難看，還是根本沒有監測記錄，市府難道是要當建商的門神？」

林彥甫說，昨天向都發處追蹤最新現況，建案並沒有如會議紀錄提高監測的頻率至每日至少1次，且尚未申請復工，已要求市府主動告知復工時間，他將繼續專注並嚴格監督市府作為。

竹市府都市發展處長翁義芳向中央社記者表示，建案施工計畫書屬建商私人資料，依個資法無法對外提供。建商委託監測公司提供的報告，因涉及檢測技術等智慧財產權，無法完全公布，相關數據由4大技師公會協助確認安全性，會再和議員溝通說明。

翁義芳指出，相關修復於本月12日告一段落，專業技師已依14日監測報告認定均在安全值範圍。

新竹市和平路20巷的路面上月21日出現坍塌造成坑洞，坍塌處也有漏水情形。上月23日又發生2度坍塌，雖後續已修復路面，仍讓附近居民感到憂心，很怕住家會受到波及。

新竹 議員

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