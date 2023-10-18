4炆4炒辦桌 苗栗市28、29日看風箏享用客家美食

苗栗「九降風起 紙鳶情揚 美食飄香」風箏文化暨客家美食節系列活動10月28日、29日登場，4炆4炒100桌秒殺，苗栗市長邱鎮軍今天邀請全國遊客來看風箏，享用傳統美食，逛青創攤位。

苗栗市風箏文化暨客家美食節是一年一度盛事，其中，4炆4炒辦桌，受疫情影響已經停辦3年，今年恢復辦理，市公所辦理競賽，公館鄉東園小吃奪冠，三義鄉蒸烹派客家美食第二，東園小吃並獲得10月28日在苗栗市貓裏喵親子公園旁，舉辦「4炆4炒美食饗宴」，每桌3000元，100桌報名秒殺，公所開放登記後補。

市公所今天為風箏文化暨客家美食節暖身， 東園小吃主廚吳美蘭指導，邱鎮軍露一手料理客家小炒飄香，吳美蘭大讚100分，邱鎮軍說，現在要吃到傳統道地的客家菜，越來越不容易，4炆4炒辦桌傳承，還有精彩的風箏表演，及青創店家攤位，歡迎全國遊客。

市公所指出，4炆4炒是客家經典菜餚，每道菜餚展現出客家族群節儉與刻苦耐勞精神，祭拜神明祖先後，避免食物浪費，將豬、雞、魷魚等食材，變化成色、香、味俱全的美食。