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4炆4炒辦桌 苗栗市28、29日看風箏享用客家美食

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所辦理4炆4炒競賽，公館鄉東園小吃奪冠。記者范榮達／攝影
苗栗市公所辦理4炆4炒競賽，公館鄉東園小吃奪冠。記者范榮達／攝影

苗栗「九降風起 紙鳶情揚 美食飄香」風箏文化暨客家美食節系列活動10月28日、29日登場，4炆4炒100桌秒殺，苗栗市長邱鎮軍今天邀請全國遊客來看風箏，享用傳統美食，逛青創攤位。

苗栗市風箏文化暨客家美食節是一年一度盛事，其中，4炆4炒辦桌，受疫情影響已經停辦3年，今年恢復辦理，市公所辦理競賽，公館鄉東園小吃奪冠，三義鄉蒸烹派客家美食第二，東園小吃並獲得10月28日在苗栗市貓裏喵親子公園旁，舉辦「4炆4炒美食饗宴」，每桌3000元，100桌報名秒殺，公所開放登記後補。

市公所今天為風箏文化暨客家美食節暖身， 東園小吃主廚吳美蘭指導，邱鎮軍露一手料理客家小炒飄香，吳美蘭大讚100分，邱鎮軍說，現在要吃到傳統道地的客家菜，越來越不容易，4炆4炒辦桌傳承，還有精彩的風箏表演，及青創店家攤位，歡迎全國遊客。

市公所指出，4炆4炒是客家經典菜餚，每道菜餚展現出客家族群節儉與刻苦耐勞精神，祭拜神明祖先後，避免食物浪費，將豬、雞、魷魚等食材，變化成色、香、味俱全的美食。

風箏文化暨客家美食節系列活動，10月28日、29日在苗栗市河濱公園舉行，規畫風箏展演、風光之夜晚會，及客家美食，還有風箏DIY、藏書票拓印體驗，說客語享好禮等，上午9點在大會服務處開賣美食消費券，買200元即可兌換2023限定紀念風箏，每天限量500張，活動官網 http://www.miaoli-9kite.com/ 。

苗栗市公所辦理「4炆4炒美食饗宴」，傳承客家美食文化。記者范榮達／攝影
苗栗市公所辦理「4炆4炒美食饗宴」，傳承客家美食文化。記者范榮達／攝影
苗栗市長邱鎮軍（左二）今天露一手料理客家小炒，為苗栗「九降風起 紙鳶情揚 美食飄香」風箏文化暨客家美食節系列活動暖身。記者范榮達／攝影
苗栗市長邱鎮軍（左二）今天露一手料理客家小炒，為苗栗「九降風起 紙鳶情揚 美食飄香」風箏文化暨客家美食節系列活動暖身。記者范榮達／攝影
苗栗市公所辦理「4炆4炒美食饗宴」，傳承客家美食文化。記者范榮達／攝影
苗栗市公所辦理「4炆4炒美食饗宴」，傳承客家美食文化。記者范榮達／攝影
苗栗市公所辦理「4炆4炒美食饗宴」，傳承客家美食文化。記者范榮達／攝影
苗栗市公所辦理「4炆4炒美食饗宴」，傳承客家美食文化。記者范榮達／攝影

客家美食 風箏 邱鎮軍

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