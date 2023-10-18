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2.7萬變5.5萬 桃園騎樓人行道機車違停取締暴增驚人

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市機車違停取締件數成長驚人，去年2.7萬件，今年已暴增至5.5萬件。圖／桃園市議員張碩芳提供
桃園市機車違停取締件數成長驚人，去年2.7萬件，今年已暴增至5.5萬件。圖／桃園市議員張碩芳提供

桃園市今年取締人行道、騎樓違規停車多達5.5萬件，比去年2.7萬件多出一倍，議員張碩芬反映機車停車格不足，衍生違停亂象，檢舉達人瘋狂檢舉，議員陳美梅、詹江村與孫韻璇也說鬧區和交通樞紐周邊機車格應再增加；交通局長張新福表示，停車格有一套規範，無法想畫就畫，針對停車空間不足，會尋覓地點增設或研擬收費辦法解決。

國民黨市議員張碩芳表示，據交通局資料顯示，桃園今年節是目前人行道、騎樓違規取締件數共5萬5300件，比去年2萬7448萬件成長1倍有餘，桃園區的取締案件尤其多，甚至有路段半個月就開出54張罰單，市府應該加強交通法規宣導，也該運用活動中心、學校等公共空間增加車格，甚至與社區大樓協調開放騎樓供民眾停車。

對於機車停車格不足，國民黨市議員陳美梅也反映曾經騎車在桃園區藝文園區繞了30分鐘找不到車位，應盤點周邊巷弄可用公共空間增設；國民黨市議員詹江村與民進黨市議員陳雅倫則指機捷A10山鼻站、A7體育大學站近日因通勤需求運量增加，周邊機車停放需求也增加，也需要增加。

交通局指出，桃園今年截至目前機車數有134.1萬輛，比去年131.9萬輛成長不少，但機車停車位只有4.6萬席，確實供不應求，加上人本意識抬頭，交通檢舉取締案件也明顯成長。不過，社區開放騎樓停車必須經過區權會同意，畫設停車格有一定規範，如果不能保留1.5公尺人行道空間，社區同意騎樓開放停車也無法畫設。

交通局表示，針對鬧區及交通樞紐機車停車格需求，會在盤點周邊巷弄空間，盡量增設，也不排除調整收費方式或費率，提高停車格的周轉率。

議員 人行道 桃園

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