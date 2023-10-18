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世光教養院獲贈無障礙福祉車 守護身障者交通安全

中央社／ 新竹縣18日電

照顧身障者新竹縣竹東鎮世光教養院今天表示，因醫療交通車老舊接送院生不便，感謝民間捐贈無障礙福祉車，讓院生能方便出門，也提升行車安全。

竹東鎮世光教養院今天舉行捐贈無障礙福祉車儀式，新竹縣長楊文科、新竹西區扶輪社長黃宏福等人受邀出席。

世光教養院長彭少呈透過新聞資料表示，世光教養院主要服務重度、極重度身心障礙者，但因醫療交通車老舊接送院生不便，急需1輛有無障礙設備的車輛。

彭少呈說，感謝社會對世光教養院長期的協助及資助，現在有此無障礙福祉車，車輛的無障礙設備，能方便帶領院生外出，提升就醫品質與行車安全。

黃宏福致詞表示，今天的捐贈活動也是社區服務，感謝西區扶輪社所有社友等人的慷慨協助，在短短的時間內募足福祉車的經費，共為公益服務貢獻。

楊文科表示，教養院服務的對象是重度或極重度的智能障礙者、多重身心障礙者，提供日間及住宿生活照顧，非常不容易，未來有此車輛也方便接送院生，也盼更多善心民眾加入公益行列。

新竹縣政府提供新聞資料指出，社會處也與世光教養院合作，辦理橫山日照中心、新埔小規模多機能服務中心等，服務具有基本生活能力及行動能力、重度、極重度智障者及多重障礙者等。

新竹 楊文科 身障者

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