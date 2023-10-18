交通安全月死亡案件減5成 張善政：持續改善路口工程

9月是交通安全月，桃園市長張善政今天在市政會議表示，據市警局統計，今年9月發生交通事故24小時內死亡案件較去年同期減幅超過5成，相當不錯；近期交通局在中原陸橋旁平面道路試辦減速平台，將密切觀察後續效果，效果好會擴大試辦，效果不佳則檢討改進，讓桃園交通持續進步。

張善政表示，交通局和警察局在交通安全月執行許多措施，根據警察局統計，今年9月發生交通事故24小時內死亡案件較去年同期減少12件、死亡人數減少13人，分別減幅約54%及56%，整體比例減少逾半，相當不錯，顯見各單位努力的成果。

張善政表示，交通觀念需長久推動，過去幾個月全國各縣市力推「路口不停讓行人」執法，車輛駕駛人行經路口應減速停讓行人，培養尊重行人的習慣；除了管理措施外，市府也針對許多路口進行改善工程，雖然並非短時間能完成，但相關改善工程仍要持續進行。

張善政也提到，最近交通局開始裝設橡膠材質的「組合式減速平台」，首處試辦地點位於中原陸橋旁平面道路，由於陸橋下方有機車地下道，平面車輛與地下道駛出車輛於出口處匯流時常出現車禍，因此市府試辦減速平台，透過黃色橡膠微幅凸起物的設置，讓駕駛人降低車速。

張善政說，市府會密切觀察後續效果，未來將持續宣導路口停讓等交通觀念，讓駕駛人逐步習慣，也會努力嘗試創新措施，期待改善桃園交通，保護行人及車輛安全。