為多做停車場挖到泥質砂岩 專家曝竹北2建案天坑主因

新竹縣竹北市縣政七街旁因新建案施工不慎，8月裂出新天坑，上周日地基又再度掏空，未料昨晚10時許，再度發生第3次路面坍塌。周邊住戶委託第三方土木結構技師拱祥生指出，3次崩塌原則上都跟基地開挖工法、深度有關，建商用台中經驗，使用適合軟礫石層的板樁橫板條，加上開挖深度貫穿到鬆軟的泥質砂岩，該工法遇上泥質砂岩會滲水，形成惡性循環。

拱祥生提到，竹北地層和台中、林口不一樣，建商用的工法是適合軟礫石層的板樁橫板條工法，但這工法遇上泥質砂岩層就會漏水，結果建商為了處理漏水問題，又把水排到周遭的排水溝，形成惡性循環。

拱祥生說，這3次崩塌結果，大方向都跟擋土壁體滲漏有關，因為板樁橫板條並不是止水性的壁體，在地下水位比較高的地質環境裡，應該是要用止水性良好的壁體，才能避免漏水。因漏水後，就會把土砂從道路路基下方帶出來，造成附近天坑大小的孔洞，加上今年降雨量多，原來在不飽和狀態的土壤，因下雨變得飽和，先天地質狀況遇上降雨量多，加劇坑洞產生。

拱祥生表示，以往竹北開挖大部分都是在地下3、4樓，深度只有地下15米，都是軟礫石層，這時候用台中工法就還可以，從豐采520到這次新業建設幾乎都是同樣狀況，開挖深度到地下5、6樓，貫穿到泥質砂岩，但泥質砂岩的特性非常鬆散，建商以為是岩石就很堅硬，就直接繼續開挖，不知道這一層地下水位跟地質狀況不好，造成現在開挖狀況非常危急。

拱祥生也說，並非說竹北的工地都不能用板樁橫板條的工法，而是開挖深度比較深的時候，必然要付出代價，多做停車位所付出的成本反而得不償失，還會造成相關災變，更重要的還會違反公共安全，造成周邊住戶擔憂，也讓縣府正常的公務沒辦法去執行，「今天建商出事，變成縣府還要擦屁股。」

拱祥生建議新竹縣政府，針對竹北只要開挖超過一定深度，就要進行施工計畫審查，還有結構外審，比照雙北的施工計畫外審把關。開挖比較深，還不用成本比較高的連續壁工法，反而繼續用板樁橫板條。