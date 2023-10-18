桃園舊城區藝文生活通學步道以前沒改好？張善政提對策

桃園市長張善政今天到桃園區77藝文町、百年學校桃園國小周邊，會勘「民權路X成功路-藝文生活通學步道」改善計畫，多位在地議員也到場，都發局現場簡報後，議員、里長、校長、家長會長雖然都認為通學步道確實要改善，但也擔心市府提出拓寬人行道、縮減車道的規畫，會擠壓國小每天5個時段家長開車接送學童的停等空間，甚至影響救護、消防、客運等大型車輛動線，反而容易造成交通壅塞。

現場通學步道是前市府改善的結果，地方上仍有許多意見，認為還有很大的改善空間，張善政上任後都發局就著手檢討。張善政強調，會先請交通局統計尖峰時段的車流量，用科學的數據分析和提出改善對策，同時多聽地方意見；都發局長江南志表示他和業務科已經和地方溝通幾次，月底會再開說明會，除了提出過去彙整地方意見以後的對策，也會再收集意見與修正，做好溝通工作。

文化里里長歐陽瀚指出，現在的人行道已經不平整常有人摔倒，市政府不能等到這項計畫發包施工後才改善。張善政當場允諾有必要馬上改善的一定會先做，並和歐陽瀚、文昌里里長王珉南、議員們、桃園國小校長楊雅真從民權路77藝文町，走到100公尺外的桃園國小，過學校以後再原路折返到中華路。

會勘現場到了中午12點，路邊開始出現家長臨停車輛，雖然學童12點半才會步出校門，但是半個多小時前就有家長的車在路邊停等，連同附設幼兒園、課輔班和夜校共有5個停等時段。楊雅真校長說，桃園國小有55%的學生是學區以外的學生遷戶籍就讀，大部分的家長都開車接送，因此有必要妥善規規畫停等空間。

楊雅真、王珉南里長表示，家長車輛停等不只5個時段，附近中華路升高中、升大學的補習班多，晚上9點過後又是一波下課潮，家長會停在桃園國小民權路這邊等，等於有6個停等時段，每次都超過半小時，如果沒有好的配套措施就拓寬人行道，現有車道從8公尺寬縮減至5公尺，停等時段家長的車輛就用掉一個車道空間，勢必影響通過車輛的空間，尤其是碰上大型車經過，會造成後面車輛回堵。

都發局說明，「民權路X成功路-藝文生活通學步道」改善計畫是桃園舊城再生計畫的第一步，後續會再陸續推出中正路、成功路、東溪綠園等行人步行環境改造計畫，每項計畫都會與地方充分溝通後再執行；除了空間環境改善，也將同時導入特色商店、假日文創市集、街頭表演、藝文活動等，結合舊城深厚文化底蘊，活化商圈發展，逐步將舊城打造為有趣的人本走讀城區。