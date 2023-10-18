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苗栗近4千噸廢棄物堆放閒置廠房 縣府限期清除騰空

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府列管頭屋鄉一家歇業紙廠非法堆置廢棄物，業者啟動清運計畫，期限今年底騰空。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府列管頭屋鄉一家歇業紙廠非法堆置廢棄物，業者啟動清運計畫，期限今年底騰空。圖／苗栗縣政府提供

閒置廢棄工廠可能成為環保公安死角，苗栗縣政府列管51家，聯合稽查沒有發現公共危險物品，但其中2家堆置近4000噸廢塑膠等一般事業廢棄物，業者、地主分別啟動清除計畫，今年底、明年底必須騰空。

廢棄物亂竄，縣長鍾東錦指示清查閒置廢棄廠房，縣府盤點近2年曾經辦理工廠登記，歇業或廢止迄今廠房，全縣共51家，縣府工商發展處、環保局等單位聯合稽查，第一波結果出爐，8家目前仍供工業使用，24家當倉庫、辦公室、住宅及商業用途，另有19家閒置。

51家沒有發現堆置公共危險物品， 3家廠房建物疑似老舊破損，將函文建物所有權人加強維護修繕，另有2家堆置無毒性的一般事業廢棄物，其中頭屋鄉一家歇業紙廠，檢警依違反廢棄物清理法罪嫌調查中，業者另於今年7月提送清除棄置廠內廢塑膠約800公噸計畫書，目前清運約158公噸，期限至今年底。

另家橡膠工廠所承租的三義鄉廠房，堆置廢玻璃棉、無機性汙泥、非有害集塵灰或其混合物，共約3000公噸，15年前老案，地主提具處置計畫書，並於今年10月13日起清運，預計明年底清運。

縣府指出，頭屋鄉紙廠、三義鄉橡膠廠清運後，約有2公頃工業用地，另有9處閒置廠房，面積達到一定規模（150平方公尺以上），廠地共約2.3公頃，縣府後續輔導媒合適當的產業進駐活化利用，至於24家非供工業使用廠房，查出是原製造業的從事物品製造加工場所，工廠歇業後，轉作為工廠附屬設施，或恢復原來使用情形，縣府將不定期稽查及列管。

廢棄物 鍾東錦 公安 苗栗縣

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