上學放學不再卡卡 竹市在重要學區打造534公尺通學步道

新竹市學府路沿線有新竹高商、新竹高中、培英國中及建華國中等多所國高中，是重要學區通勤地帶，但放學時段接送車流數量龐大，步行學生通勤路常「卡關」。竹市府今天宣布，經積極向內政部國土管理署爭取補助，近期獲核定總經費1880萬元，將打造寬3公尺、長534公尺的通學步道，與汀埔圳步道串聯，完善學府路通學步道系統。

市長高虹安表示，市府關心學生通學安全，她責成交通處、工務處及教育處積極向中央爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助，目前提出33案申請計畫，已獲核定20案，總經費超過6.1億元。

交通處長倪茂榮指出，學府路上培英國中前的人行道存在老舊鋪面、缺乏無障礙設計，電箱路燈和消防栓位置妨礙通行，且人行道寬度僅60公分。此外，學府路沿線未規畫家長接送區，導致家長接送時的車輛和公車臨時停靠時造成交通壅塞，甚至培英國中圍牆旁有私家車輛進出人行道，也阻擋了學生通學動線等。

為解決問題，交通處將重新規畫車道配置，設置家長接送區及公車停靠彎，提升行車效率；另在人行道上設置75公分的綠帶，將阻礙動線的電箱、路燈及消防栓遷移至綠帶，並更新人行道鋪面、增設無障礙坡道，打造寬3公尺、長534公尺通學步道，與汀埔圳步道串聯，待未來建華國中通學步道完成後，學府路沿線步道系統就能完整連接。

教育處長陳木金表示，培英國中圍牆旁私家車進出穿越人行道影響學童步行安全，市府為改善人車衝突，建置友善、安全通學步道，經培英國中校方與兩位地主多次協調，雙方基於改善學童上、下學及用路人行的安全考量，終於取得地主同意產權移轉，已在今年4月完成簽約。

倪茂榮進一步指出，新竹高中校門口目前只有標線人行道，且未完整與學校步行動線串聯，也無安全等候紅綠燈的佇足空間等問題。因此，市府將延伸實體人行道至校門口、增設家長接送區及調整YouBike位置，未來步道完工後將增加行人專用時相，改善學府路與東山街路口行人安全。

交通處表示，市府已完成學府路通學步道設計作業，總工程經費1880萬元，目前正辦理工程發包作業，預計今年年底前完成發包，明年年底完工。另外，內政部國土管理署也核定了建華國中通學步道案，待完工後，將能完整串聯學府路學校通學步道。

高虹安也特別肯定相關局處不懈努力落實市區交通整頓工作，主動與各地主協調取得土地，推動學府路通學步道的進度，待建華國中通學步道完成後，學府路將成為該區學生上下課時最安全、友善的步行環境。