影／竹北3度天坑原因曝…地下水淹22米 建商撥2千萬保證金

新竹縣竹北市縣政七街旁因新建案施工不慎，8月裂出新天坑，上周日地基又再度掏空，未料昨晚10時許，再度發生第3次路面坍塌。新竹縣工務處長陳盈州今會同大地技師公會到場查明原因，新業建設公司董事長卓勝隆、總經理簡福榮也出席向大眾致歉，同時提撥2千萬的責任保證金，存放於新竹縣政府，「警惕我們自己不要再有任何閃失」。

簡福榮表示，昨晚沉陷的原因是因為周日的崩塌造成電力系統故障，馬達沒辦法抽水，工地地下室水位就上升將近10公尺，在水位上升過程當中，也影響到地基，工務所旁地基本來就有點孔洞，但沒有像外面路面的這麼大，因此造成長3公尺、寬3公尺的不規則坑洞。

簡福榮表示，現在雖然縣府勒令停工，但也跟工務處拜託先進行搶險計畫讓地下室穩定，地下室水位現在約深12公尺，昨天塌陷時，水深約22.55公尺，至於是否影響周邊住戶，兩棟社區大樓都有沉陷點觀測，數值沒有問題，也有裝設頃度管、頃度盤、支撐應變計自動監測。

「造成社會上的不安，我表示十分抱歉」，卓勝隆鞠躬致歉表示，公司會秉持負責態度、竭盡所能，也希望得到縣府的支持，讓地下室的工程做到安全程度，繼續施工到地下室的基礎和水箱蓋的部分，搶險做起來後，地下室會更為穩定，這個部份希望得到縣府的支持。

簡福榮也再度致歉表示，關於上周日（16日）發生崩塌，是地下室抽的水流到縣政七街和光明六路的T字型水溝，但水溝之前就有滲漏，「是我們沒有發現」，最終因水力影響，造成水溝底坍塌，大量的土石往工地內沖，造成瓦斯跟自來水管破裂。

路面坍塌過程造成臨時電崩塌、變電器爆炸，臨時電完全失效，失效後地下室就沒辦法抽水，水位就上升約10多公尺，現在已用發電機下降水位，目前只啟動兩顆馬達，今天待管線完成後，就可以啟動3顆馬達平衡水位，避免地下水位上升問題。

簡昨晚的孔洞應是水位上升後，有水降波往上拉高，造成周邊土石再度含水，觀測也有看到支撐應變器壓力變小，但找了一下午沒發現原因，晚上才崩塌，昨晚已緊急灌漿，共灌了16公尺的混凝土。

簡福榮強調，第一次崩塌後公司做了很多措施，例如觀測改成自動，鄰房也加傾度盤，兩棟大樓也做了沉陷點的監測，並承諾會強化觀測、加強水路、增加控管，安排24小時人力值班，同時提撥2千萬的責任保證金，放定存於新竹縣政府，「警惕我們自己不要再有任何閃失」。