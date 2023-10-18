快訊

SBL／吳季穎涉打假球 昨深夜問訊、士檢通知下午續到案說明

影／英國又貴又冷 男賣房帶妻女以世界為家「玩到台灣來」

誰轟炸加薩醫院？以色列強烈否認：真兇是伊斯蘭聖戰組織

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／竹北3度天坑原因曝…地下水淹22米 建商撥2千萬保證金

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新業建設總經理簡福榮指出，地下室抽的水流到縣政七街和光明六路的T字型水溝，因溝底破裂，將會再做新的還給縣府。記者黃羿馨／攝影
新業建設總經理簡福榮指出，地下室抽的水流到縣政七街和光明六路的T字型水溝，因溝底破裂，將會再做新的還給縣府。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市縣政七街旁因新建案施工不慎，8月裂出新天坑，上周日地基又再度掏空，未料昨晚10時許，再度發生第3次路面坍塌。新竹縣工務處長陳盈州今會同大地技師公會到場查明原因，新業建設公司董事長卓勝隆、總經理簡福榮也出席向大眾致歉，同時提撥2千萬的責任保證金，存放於新竹縣政府，「警惕我們自己不要再有任何閃失」。

簡福榮表示，昨晚沉陷的原因是因為周日的崩塌造成電力系統故障，馬達沒辦法抽水，工地地下室水位就上升將近10公尺，在水位上升過程當中，也影響到地基，工務所旁地基本來就有點孔洞，但沒有像外面路面的這麼大，因此造成長3公尺、寬3公尺的不規則坑洞。

簡福榮表示，現在雖然縣府勒令停工，但也跟工務處拜託先進行搶險計畫讓地下室穩定，地下室水位現在約深12公尺，昨天塌陷時，水深約22.55公尺，至於是否影響周邊住戶，兩棟社區大樓都有沉陷點觀測，數值沒有問題，也有裝設頃度管、頃度盤、支撐應變計自動監測。

「造成社會上的不安，我表示十分抱歉」，卓勝隆鞠躬致歉表示，公司會秉持負責態度、竭盡所能，也希望得到縣府的支持，讓地下室的工程做到安全程度，繼續施工到地下室的基礎和水箱蓋的部分，搶險做起來後，地下室會更為穩定，這個部份希望得到縣府的支持。

簡福榮也再度致歉表示，關於上周日（16日）發生崩塌，是地下室抽的水流到縣政七街和光明六路的T字型水溝，但水溝之前就有滲漏，「是我們沒有發現」，最終因水力影響，造成水溝底坍塌，大量的土石往工地內沖，造成瓦斯跟自來水管破裂。

路面坍塌過程造成臨時電崩塌、變電器爆炸，臨時電完全失效，失效後地下室就沒辦法抽水，水位就上升約10多公尺，現在已用發電機下降水位，目前只啟動兩顆馬達，今天待管線完成後，就可以啟動3顆馬達平衡水位，避免地下水位上升問題。

簡昨晚的孔洞應是水位上升後，有水降波往上拉高，造成周邊土石再度含水，觀測也有看到支撐應變器壓力變小，但找了一下午沒發現原因，晚上才崩塌，昨晚已緊急灌漿，共灌了16公尺的混凝土。

簡福榮強調，第一次崩塌後公司做了很多措施，例如觀測改成自動，鄰房也加傾度盤，兩棟大樓也做了沉陷點的監測，並承諾會強化觀測、加強水路、增加控管，安排24小時人力值班，同時提撥2千萬的責任保證金，放定存於新竹縣政府，「警惕我們自己不要再有任何閃失」。

新業建設公司董事長卓勝隆今天也趕赴現場了解狀況，並向社會大眾致歉。記者黃羿馨／攝影
新業建設公司董事長卓勝隆今天也趕赴現場了解狀況，並向社會大眾致歉。記者黃羿馨／攝影
上周日路面崩坍造成電力故障，無法抽取地下水，昨晚建案工地內地下水位飆高至22.55公尺，如今已穩定到12公尺。記者黃羿馨／攝影
上周日路面崩坍造成電力故障，無法抽取地下水，昨晚建案工地內地下水位飆高至22.55公尺，如今已穩定到12公尺。記者黃羿馨／攝影
新業建設公司總經理簡福榮說明，昨晚沉陷的原因是因為周日的崩塌造成電力系統故障，馬達沒辦法抽水，工地地下室水位就上升將近10米。記者黃羿馨／攝影
新業建設公司總經理簡福榮說明，昨晚沉陷的原因是因為周日的崩塌造成電力系統故障，馬達沒辦法抽水，工地地下室水位就上升將近10米。記者黃羿馨／攝影
昨晚建商工務所旁的坑洞，已經灌漿填滿。記者黃羿馨／攝影
昨晚建商工務所旁的坑洞，已經灌漿填滿。記者黃羿馨／攝影

崩塌 新竹 地下水 天坑 建案

延伸閱讀

竹北又現坍塌 新竹縣府要求建商搶險、穩固路基

竹北深夜又出現天坑 周邊大樓住戶恐慌都下樓查看

台大附中準備來新竹了？ 台大校長透露最新進度

竹北新天坑灌漿補好了 工務處將邀大地技師公會鑑定

相關新聞

影／竹北3度天坑原因曝…地下水淹22米 建商撥2千萬保證金

新竹縣竹北市縣政七街旁因新建案施工不慎，8月裂出新天坑，上周日地基又再度掏空，未料昨晚10時許，再度發生第3次路面坍塌。...

上學放學不再卡卡 竹市在重要學區打造534公尺通學步道

新竹市學府路沿線有新竹高商、新竹高中、培英國中及建華國中等多所國高中，是重要學區通勤地帶，但放學時段接送車流數量龐大，步...

苗栗近4千噸廢棄物堆放閒置廠房 縣府限期清除騰空

閒置廢棄工廠可能成為環保公安死角，苗栗縣政府列管51家，聯合稽查沒有發現公共危險物品，但其中2家堆置近4000噸廢塑膠等...

竹北又現坍塌 新竹縣府要求建商搶險、穩固路基

竹縣第2選區立委參選人曾聖凱今天說，昨天竹北市縣政七街附近1處建案工地坍塌，日前此建案附近道路也坍塌2次，縣府應督導，縣...

亞矽創喊卡卻見招標 桃市府挨批

桃園市政府上月底透露已終止興建亞洲矽谷創新研發中心工程，民進黨議會黨團連番砲轟，前天發現桃園航空城公司上網招標「亞矽創研...

桃園首座微型運動中心 免費體驗8天

現代人重視健康運動，卻難覓適合運動場所。桃園市體育局在八德三號社宅打造微型運動中心，430坪空間有多項體適能器材、空中瑜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。