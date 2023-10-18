竹北又現坍塌 新竹縣府要求建商搶險、穩固路基

竹縣第2選區立委參選人曾聖凱今天說，昨天竹北市縣政七街附近1處建案工地坍塌，日前此建案附近道路也坍塌2次，縣府應督導。縣府說，已要求建商搶險，穩固路基避免擴大。

民進黨新竹縣第2選區立法委員參選人曾聖凱今天告訴中央社記者，在縣政七街附近已發生第3次坍塌，附近住戶憂心安全但也無奈，縣府應要做好督導責任。

曾聖凱說，目前附近社區也與建商達成協議，建商於今天下午5時前回應鄰損住戶的訴求，包含緊急應變措施及處理時程、鄰損賠償等。

新竹縣政府今天向中央社記者表示，昨天晚上約10時許接獲通報，在竹北1處工地內有坍塌情況，工務處代理處長陳盈州立即趕往現場了解，發現在建案工地內南側靠工務所位置，有局部塌陷。

縣府說，已要求建商到場處理搶險，迅速穩固路基，而此次塌陷雖非在公共道路，但縣府仍不會輕忽，也請民眾不要靠近工地附近。

縣府指出，今天也將邀集技師公會技師現場會勘，釐清原因及責任，並視建商的疏失情節，後續論處。

新竹縣竹北市光明六路和縣政七街交叉路口，8月發生道路塌陷造成瓦斯管線及自來水管線破裂，一旁工地建商坦承疏失，隔日完成搶修並回填假修復，另在本月15日縣政七街附近再出現道路坍塌情形。