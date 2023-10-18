快訊

醫PO照驚不到1公分息肉竟是0期大腸癌！息肉如何成癌？權威醫教你預防

情斷小嫻後遭目擊新歡神似「舊愛」 金剛回應了

鴻海科技日／黃仁勳、劉揚偉一起搭電動車登台 量產版 Model B 與物流車 Model N 亮相

竹北又現坍塌 新竹縣府要求建商搶險、穩固路基

中央社／ 新竹縣18日電
縣政七街建案工地出現第3次崩塌，周邊大樓住戶憂心危及道路或大樓結構安全。圖／竹北市民代表彭竣志提供
縣政七街建案工地出現第3次崩塌，周邊大樓住戶憂心危及道路或大樓結構安全。圖／竹北市民代表彭竣志提供

竹縣第2選區立委參選人曾聖凱今天說，昨天竹北市縣政七街附近1處建案工地坍塌，日前此建案附近道路也坍塌2次，縣府應督導。縣府說，已要求建商搶險，穩固路基避免擴大。

民進黨新竹縣第2選區立法委員參選人曾聖凱今天告訴中央社記者，在縣政七街附近已發生第3次坍塌，附近住戶憂心安全但也無奈，縣府應要做好督導責任。

曾聖凱說，目前附近社區也與建商達成協議，建商於今天下午5時前回應鄰損住戶的訴求，包含緊急應變措施及處理時程、鄰損賠償等。

新竹縣政府今天向中央社記者表示，昨天晚上約10時許接獲通報，在竹北1處工地內有坍塌情況，工務處代理處長陳盈州立即趕往現場了解，發現在建案工地內南側靠工務所位置，有局部塌陷。

縣府說，已要求建商到場處理搶險，迅速穩固路基，而此次塌陷雖非在公共道路，但縣府仍不會輕忽，也請民眾不要靠近工地附近。

縣府指出，今天也將邀集技師公會技師現場會勘，釐清原因及責任，並視建商的疏失情節，後續論處。

新竹縣竹北市光明六路和縣政七街交叉路口，8月發生道路塌陷造成瓦斯管線及自來水管線破裂，一旁工地建商坦承疏失，隔日完成搶修並回填假修復，另在本月15日縣政七街附近再出現道路坍塌情形。

新竹 民進黨 崩塌

延伸閱讀

竹北深夜又出現天坑 周邊大樓住戶恐慌都下樓查看

台大附中準備來新竹了？ 台大校長透露最新進度

竹北新天坑灌漿補好了 工務處將邀大地技師公會鑑定

竹北新天坑又L型塌陷 人行道、工地圍籬全被「吃」掉

相關新聞

竹北又現坍塌 新竹縣府要求建商搶險、穩固路基

竹縣第2選區立委參選人曾聖凱今天說，昨天竹北市縣政七街附近1處建案工地坍塌，日前此建案附近道路也坍塌2次，縣府應督導，縣...

亞矽創喊卡卻見招標 桃市府挨批

桃園市政府上月底透露已終止興建亞洲矽谷創新研發中心工程，民進黨議會黨團連番砲轟，前天發現桃園航空城公司上網招標「亞矽創研...

桃園首座微型運動中心 免費體驗8天

現代人重視健康運動，卻難覓適合運動場所。桃園市體育局在八德三號社宅打造微型運動中心，430坪空間有多項體適能器材、空中瑜...

新竹台1線替代道 21日公聽會

新竹市武陵路高架延伸的台1線替代道路工程，本月21日終於將在竹北市豐田國小舉辦首次公聽會，這項工程被視為尖峰時段台1線竹...

竹北深夜又出現天坑 周邊大樓住戶恐慌都下樓查看

新竹縣政府前的縣政七街，今天晚間10時許又傳出天坑塌方，裂出長寬各2公尺的大洞，甚至還在不斷擴大，這已是3天內此次第3次...

台積電不進駐龍潭 蘇貞昌一句話惹毛桃園副市長

台積電今證實現階段不再考慮在桃園龍潭進駐，綠營猛批桃園市長張善政，行政院前院長蘇貞昌也酸「選對人很重要」。對此，桃園市副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。