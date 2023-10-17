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竹北深夜又出現天坑 周邊大樓住戶恐慌都下樓查看

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竹北深夜又出現天坑 周邊大樓住戶恐慌都下樓查看

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導
縣政七街建案工地出現第3次崩塌，周邊大樓住戶憂心危及道路或大樓結構安全。圖／竹北市民代表彭竣志提供
縣政七街建案工地出現第3次崩塌，周邊大樓住戶憂心危及道路或大樓結構安全。圖／竹北市民代表彭竣志提供

新竹縣政府前的縣政七街，今天晚間10時許又傳出天坑塌方，裂出長寬各2公尺的大洞，甚至還在不斷擴大，這已是3天內此次第3次崩塌，周邊大樓住戶聽聞巨響紛紛嚇得出門查看，縣府工務處已緊急派員到場，初判有土砂流到工地內，造成地基流失。

新竹縣工務處代理處長陳盈州表示，他剛接獲消息已經趕往現場，初步了解這次路面塌陷原因，是跟上周日一樣，因為側溝破裂，工地外的路面地基，有土砂流到工地內，造成地基流失。

第3次塌方的天坑位置就位在距離新竹縣政府僅300公尺的縣政七街，此處已經多次塌陷，15日下午首先因疑似施工不當，造成崩塌，甚至導致瓦斯及自來水外洩的意外，縣府立刻下令工地停工，也將對工地起、承、監造人開罰。

北市民代表彭竣志晚間獲報立即趕抵現場，他表示附近居民都很緊張，因為這是新業建設第3次造成路面坍塌，這次地點是在建商工務所旁，更靠近周邊住戶。

竹北市民代表何宜芯也表示， 這次已經是新業建設造成第3起坍塌事件，8月底新業建設才因為新天坑事件被停工，9月底才剛復工，沒想到又造成路面塌陷。

縣政七街建案工地出現第3次崩塌，周邊大樓住戶憂心危及道路或大樓結構安全。圖／竹北市民代表彭竣志提供
縣政七街建案工地出現第3次崩塌，周邊大樓住戶憂心危及道路或大樓結構安全。圖／竹北市民代表彭竣志提供

新竹 天坑 北市

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