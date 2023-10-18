桃園首座微型運動中心 免費體驗8天

現代人重視健康運動，卻難覓適合運動場所。桃園市體育局在八德三號社宅打造微型運動中心，430坪空間有多項體適能器材、空中瑜伽教室、寬闊場地和完善淋浴設備，也是全市首座微型運動中心，昨天開幕啟用，即日起免費體驗8天，未來每月也有「市民日」優惠措施。

「這個模式如果成功，我們就有很大的空間繼續普及。」桃園市長張善政昨致詞誇獎微型運動中心是小而美的運動場域，桃園的運動園區、運動中心需求一直成長，每次走訪地方都有心聲反映「運動中心還缺一個」，其實壓力很大，預算也要盡量支援，但運動中心規模較大，不是那麼容易找到場地，桃園許多社會住宅擁有4、5百坪空間，打造微型運動中心較有餘力。

張善政說，八德三號社宅微型運動中心是全桃園第一座，是新里程碑，未來還有5座陸續成立，微型運動中心包含體適能、有氧舞蹈和肌力訓練等目前民眾需求最高的運動項目，希望能受青睞。

體育局補充，市府還規畫其他5處社宅結合微型運動中心，包括蘆竹區捷運A10站、龜山區善捷段及興安段、中壢區北富台及機捷A20站，目前研議未來6座社宅微型運動中心合併統一辦理促參委外營運管理，讓運動服務更加多元。

八德三號社宅微型運動中心收費比照其他運動中心，每人每小時50元，65歲以上享半價優惠，每月有1次市民日優惠，開放持桃園市敬老愛心卡免費入場。