台積電不進駐龍潭 蘇貞昌一句話惹毛桃園副市長

台積電今證實現階段不再考慮在桃園龍潭進駐，綠營猛批桃園市長張善政，行政院前院長蘇貞昌也酸「選對人很重要」。對此，桃園市副市長蘇俊賓晚間發文，痛批堂堂行政院前院長將嚴肅產業議題，濃縮成一句政治口水，真的讓他嘆為觀止。

蘇俊賓強調，國科會的開發案，市府自始至終都是想辦法積極配合辦理，經發局、地政局持續與地方溝通，配合中央的政策和節奏。

蘇俊賓說，綠營近日卻提出「張善政把台積電趕出去」這麼廉價的指控，且指控者似乎拿不出任何一個具體的例子，「真的想請教我們是如何趕出去的呢？」

蘇俊賓更不滿，蘇貞昌堂堂一個前院長，配合暗酸「選對人很重要」，能夠把這麼嚴肅的產業投資議題，濃縮成一句政治口水，這本事真的讓人嘆為觀止。

蘇俊賓表示，國科會的重大政策，地方政府一起努力，地方政府如果不夠積極，不夠配合，還請國科會指教哪一個部分配合不夠，需要加強？

蘇俊賓說，他深知對國家這麼重要的產業投資，把企業推在第一線並不合理，一個這麼大規模的科學園區擴建，本來就包含土地徵收、規畫居民的溝通工作。

蘇俊賓提到，包含可能的學校遷移都是重大項目，另用水量、用電量的推估，甚至對於未來交通的衝擊都要盤算在內，這個部分地方政府要和中央充分配合，過程中從來不以政治思維來看待。

蘇俊賓大嘆，很遺憾前院長有如此失態的發言，「憑良心說我對陳建仁院長的評價比蘇貞昌院長高不少，這也是原因之一。

對了，蘇院長當時如果真心要成就促成這件事，也許不急著在選前宣布，把後續壓力加諸在台積電身上，而是先把相關的配套工作先做好，也許會更有幫助。」